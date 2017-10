La edad de oro: El amor después de los 40

Sandra es una atractiva ejecutiva de 42 años que, después de un matrimonio desastroso, se ha resignado a vivir sin amor. Esto no se debe a que exista escasez de hombres, sino a que, según su apreciación, "no existen suficientes hombres que me interesen, y que además estén dispuestos a tener una relación seria y formal". Diana, una amiga de Sandra, piensa igual, y agrega: "La situación está difícil para las mujeres de 20 y 30 años... Entonces imagínense cómo está para una mujer como yo, divorciada y con dos hijos".

Sandra y Diana son solo la punta del iceberg, pues son incontables las mujeres que hacen eco de sus sentimientos. Para ellas, hallar una pareja se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos plagada de hombres inmaduros, infieles, temerosos del compromiso, o "eternos niños" que actúan como adolescentes pasados los 40 años. Son tantos los desengaños y las ilusiones rotas, que algunas prefieren abandonar la carrera. Sin embargo, los expertos en las relaciones de pareja estiman que muchas mujeres se rinden de antemano, dejándose llevar por la negatividad de sus amigas o de una sociedad que continuamente repite estadísticas desalentadoras (hay menos hombres solteros que mujeres, el romance muere a los dos años, ellos las prefieren jóvenes, etc.). Pero de acuerdo con la doctora Judith Sills, autora de Getting Naked Again (Dating, Romance, Sex and Love When You've Been Divorced, Widowed, Dumped or Distracted), asegura que hallar el amor es posible a cualquier edad. "La certeza de que si no tengo un hombre en mi vida ahora, en este momento, probablemente nunca lo tendré, limita las posibilidades de muchas mujeres viudas o divorciadas, ya que casi siempre obtenemos lo que esperamos", expresó. "Pero la realidad es que las mujeres, solteras, divorciadas o viudas... crean relaciones maravillosas a los 40, 50, 60 y más allá".

LAS VENTAJAS DE LA MADUREZ

Sills basa esta creencia en su experiencia como Experta en Relaciones para el programa de la televisión norteamericana Today, en el cual ofrece consejos a las personas que buscan una pareja estable, lo mismo que en su práctica privada en Filadelfia. Para ella, la edad no es un impedimento a la hora de hallar el amor, sino todo lo contrario; las relaciones, asegura, pueden ser mejores y más estables después de los 40.



"A esa edad, no necesitás un proveedor, los chicos han crecido y querés una relación para vos, para tu propio placer", señaló en Six Reasons You?ll Find Love After 40. Además, "la mujer no se siente en la obligación de complacer a sus padres o de tener familia, suele tener más tiempo libre y, sobre todo, "con el paso de los años, te abrís a más posibilidades", asegura. En otras palabras: ahora sentís que tenés el campo abierto para elegir la clase de persona y de relación que deseas en tu vida, sin presiones externas.



UNA CUESTIÓN DE ACTITUD

Encontrar el amor en esta etapa de la vida es, de acuerdo con los expertos, una cuestión de actitud. Pero... ¿cuál es la actitud de una persona que se siente "muy mayor", gorda, cansada, etc.? Sin duda, ella entra al juego sintiéndose derrotada, sin posibilidades de atraer. Por lo mismo, Dennie Hughes, autor de una columna sobre relaciones románticas en US Weekend Magazine, aconseja: "Arreglate. Hacete un corte de pelo favorecedor, probá un nuevo look en la ropa. No tenés que rehacerte. Se trata de que te sientas cómoda con vos misma, para que te sientas segura. Y la seguridad es el arma de atracción más potente".



Sin embargo, muchas mujeres hallan que aunque mejorar el look las ayuda a sentirse más atractivas... ¿qué más pueden hacer para aumentar las probabilidades de conocer a un hombre elegible?



Ampliar su círculo: Si van a los lugares de siempre con las personas de siempre... solo van a obtener más de lo mismo. La idea es tomar una clase de cocina gourmet, unirse a un club de libros, ofrecerse de voluntaria en un programa comunitario, viajar con un grupo, inscribirse en un gimnasio unisex o en clases de baile, aprender un nuevo deporte... para exponerse a un número mayor de hombres elegibles. Y, francamente, deben ampliar también sus mentes. Si rechazan a todo el que "no es mi tipo", podrían estar negándose la oportunidad de conocer a hombres maravillosos.



Buscar en línea: Si se han cerrado a considerar esta opción, deben recordar que cada día son más las personas que se conocen a través de Internet. Una buena opción es unirse a una amiga para explorar juntas el mundo del romance cibernético (por supuesto, siendo cuidadosas y tomando las precauciones hasta conocerlo mejor).



Y AHORA... ¿QUÉ?



Vamos a suponer que conocés a un hombre interesante y vas a salir en la primera cita. "¡Hace años que no hago eso!", es lo primero que pensás. Tranquila. Seguí estas simples reglas:



Despertá tu espíritu aventurero: No sientas que tenés que conquistar a este hombre y retenerlo para toda la vida; la desesperación mata el romance. Salí, divertite, reí... sin ponerte presión de conquistar, aconseja Sills. "Se trata de pasarla bien y romper el hielo". Eso te da un aura de felicidad muy atractiva.



No acapares: No trates de llenar cada silencio con tus anécdotas, y comentarios "brillantes". Se trata de sostener una conversación, ¡no un monólogo!, para conocerse mejor.



Sé un reto: Como mujer, conocés formas sutiles de demostrarle que estás interesada... pero no lo abrumes ni te aferres a él. En otras palabras, mantené una actitud relajada. Y no limites tu vida social a este único interés. Salí con tus amigas, unite al grupo, compartí con nuevas personas. De esta manera, le dejás saber que, aunque él es una maravillosa adición a tu vida... no es toda tu vida. Sentirse atrapado lo impulsará a querer huir.



Adiós al ex: Las historias de horror de tus relaciones pasadas ¡quedan terminantemente prohibidas! Al mismo tiempo, tomá nota si él habla en exceso de su ex; esto indica que, pese a lo que dice, su corazón no está listo para un nuevo romance.



Sé genuina... con medida: Aunque es importante ser real y genuina, también hay que "editarse" (nada de hablar sobre tus problemas gastrointestinales en la primera cita). En otras palabras: no te inventes una personalidad falsa, pero tampoco reveles todas tus intimidades. No olvides que una gran parte del romance, es el misterio.

Por: Giselle Balido