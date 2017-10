La familia de Jimena Salas pidió ser querellante

Si no hay un acusado, el Código Procesal Penal de la Provincia no permite que las víctimas o sus familiares sean parte en la causa. Sin embargo, los familiares de Jimena Salas, asesinada el 27 de enero de este año, pidieron que con ellos se haga una excepción en virtud de la complejidad del, hasta ahora irresuelto, homicidio ocurrido en Vaqueros.

"Hace unos pocos días planteamos al juez de Garantías 5 la petición de ser incorporados como querellantes en la causa", explicó el abogado Pedro Arancibia, defensor del esposo Nicolás Cajal y las dos pequeñas hijas de la víctima.

Los efectos de ser reconocidos como querellantes serían inmediatos para los familiares: pueden reclamar medidas de pruebas que deben ser ejecutadas (y no ser simples pedidos como sucede hasta ahora) y tienen un acceso más abierto al expediente de la causa para poder hacer una revisión más completa y profunda de cada paso que se da para llegar a dilucidar qué pasó el 27 de enero al mediodía en la casa familiar del barrio San Nicolás, en Vaqueros.

"Tenemos una buena relación con las fiscalías que intervienen en la causa, porque todos apuntamos al mismo lugar: todos queremos la verdad y el descubrimiento de qué pasó y por qué pasó", dijo Arancibia a El Tribuno. No obstante, dijo que la familia quiere tener "una participación más activa en la investigación; queremos controlar bien que todo se haga como corresponde y que no vaya a ser que por no encontrar a alguien se termine inculpando a otra persona que no tiene nada que ver".

Pruebas

Arancibia dijo que además de solicitar ser querellante en la causa, también pidieron a las fiscalías penales a cargo de Pablo Paz y de Rodrigo González Miralpeix (ambas investigan el homicidio) "otra prueba genéticas y estamos a la espera del peritaje del teléfono celular que se está haciendo en Buenos Aires, y de la investigación de campo que está abierta".

Hasta el momento, la investigación del homicidio de Jimena Salas arrojó que fueron detectados en el cuerpo de la víctima dos patrones genéticos que podrían ser de personas con algún vínculo de parentesco. A la vez, el Ministerio Público Fiscal publicó un identikit de un supuesto sospechoso.

Incluso los fiscales Paz y González Miralpeix indicaron que si bien son varias las hipótesis que manejan sobre el origen de la mortal agresión a Jimena, la más fuerte sería un posible robo frustrado.

Jimena Salas, de 44 años, fue encontrada por su esposo asesinada en su casa hace nueve meses. La autopsia reveló, poco tiempo después, que la mujer recibió al menos 46 puñaladas, y que había evidencias de que se defendió.

Fuente: El Tribuno de Salta.