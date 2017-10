"Nosotros nunca dejamos de trabajar contra el narcotráfico"

-¿Qué representa estar al frente de este Departamento creado a partir de nuevas directivas del Ministerio de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico?

-La lucha contra el narcotráfico aumentó sustancialmente, se hicieron muchos más procedimientos de mayor calidad y mayor cantidad de drogas secuestradas y se continúa trabajando permanentemente en las cinco divisiones a mi cargo en lo que es Antidrogas Oeste, que en forma coordinada trabaja con otras fuerzas.

-¿Cómo trabaja Antidrogas Oeste en una zona tan caliente como es Jujuy y Salta, que tiene una conexión directa con Bolivia y vías que tradicionalmente se han utilizado para el ingreso de estupefacientes?

-La función específica de las divisiones Antidrogas Oeste radica fundamentalmente en cuestiones investigativas. La orden de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y del jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Roncaglia, está orientada a desbaratar bandas importantes sin olvidarnos de las necesidades de los vecinos que es sacarle "el kiosco" del barrio o de al lado de su casa.

Para los vecinos honestos, trabajadores, es muy importante y ven con buenos ojos que hagamos importantes secuestros de drogas y se desbaraten organizaciones de narcotraficantes, pero también exigen y lo hacen con justa razón que se meta preso al que puso un "kiosco de droga" en su barrio, al lado de la casa, porque esto atrae a gente de mal vivir y no es justo.

-¿Qué provincias abarca Antidrogas Oeste y cuáles y dónde son las bases operativas?

-Abarca una importante porción del territorio argentino, son nueve las provincias que conforman Antidrogas Oeste: Córdoba, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy y hay activas cinco divisiones que son Córdoba; Río Hondo en Santiago del Estero; Tucumán; San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, y en San Pedro de Jujuy y nos movemos por las nueve provincias o donde las exigencias demande nuestra presencia, de hecho cuando hace tres o cuatro meses el Operativo "BB Blanco" en Bahía Blanca con el secuestro de un importante cargamento de cocaína en bobinas de metal, divisiones a mi cargo hicieron los allanamientos en la provincia de Chaco, donde esta banda que venía operando desde hacía algún tiempo y que era investigada, tenía sus ramificaciones

-Uno de los procedimientos importantes fue el realizado recientemente en la localidad de General Ballivían sobre ruta nacional 34 en la provincia de Salta, donde secuestraron un importante cargamento.

-Realmente fue un operativo muy importante realizado la semana pasada, con el secuestro de 73 kilos de cocaína, a una persona que se dirigía desde el norte salteño a Buenos Aires, donde además se detuvo a una persona y estuvo a cargo de la División Antidrogas de San Ramón de la Nueva Orán.

Este fue un trabajo muy importante, ya que se realizaron tareas de inteligencia y un detallado análisis de la información, teniendo en cuenta que los narcotraficantes consideran que cuando hay eventos que demanden presencia policial, ya que ese día se realizaban las elecciones, se desviaría la atención hacia ese lado y quedarían sectores sin control.

El análisis de la información, las tareas de inteligencia hicieron que nosotros cerráramos más el cerco con resultado positivo.

-¿Cómo trabaja el Departamento a su cargo en relación con las otras fuerzas de seguridad?

-Nosotros trabajamos por disposición ministerial con el resto de las fuerzas y por una necesidad propia que tenemos de compartir información, datos y trabajo, siempre y cuando la Justicia lo autorice y lo considere pertinente nosotros no tenemos ningún tipo de problema de trabajar con otras fuerzas, de hecho lo estamos haciendo con "Control de Automotores", investigaciones o colaboraciones.

Días pasados sin ir más lejos, en General Ballivían por orden del juez Montoya de Orán, las pericias las realizó Gendarmería Nacional y no por una cuestión particular sino por una disposición judicial que nosotros acatamos y lo mismo sucede cuando Gendarmería o cualquier otra fuerza requiere de nuestra presencia, hemos aprendido a trabajar muy bien en conjunto.

-¿Se ha podido desterrar la connivencia existente entre los narcotraficantes y algunos miembros de la fuerza que les eran funcionales?

-Nosotros nunca dejamos de trabajar en contra del narcotráfico. Nosotros no miramos quién es, avanzamos, de hecho mi lema es "vamos por más" nunca abandonamos el trabajo, no nos interesa quién está adelante, si es poderoso o no; si es rico o es pobre, lo importante es que somos parte de la sociedad y tenemos una doble obligación. Primero porque el Estado nos paga para hacer bien nuestro trabajo y en segundo lugar al ser parte de la sociedad no estamos exentos de tener la desgracia de que en la misma familia, llamese hijo, sobrino, hermano o un amigo víctima del flagelo del narcotráfico.

Como entendemos esta doble obligación es que trabajamos con mayor dedicación sin importarnos en contra de quien.

-¿Puede el ciudadano común realizar una denuncia sin comprometer la seguridad de la familia y cómo puede hacerlo?

-La ley de droga es una de las que permite el anonimato. Nosotros podemos recibir denuncias por escrito, los podemos recibir en la dependencia, concurrir a donde nos pidan ir. Sabemos que hay mucho temor por parte de la ciudadanía de hacer una denuncia, lo entendemos, lo respetamos y es por eso que le brindamos la seguridad de que la denuncia será anónima.

Toda la información que nos llega es chequeada y se da intervención a la justicia, de ahí en más se verá si tiene veracidad o no.

La lucha contra el narcotráfico es de toda la sociedad, uniformados o no por eso siempre le pedimos que colaboren con nosotros, solos no podemos y quiero que se sepa que la Policía Federal Argentina pone lo mejor que tiene que es su calidad humana que permanentemente se está perfeccionando.

Dirección General Antidrogas

Con el objetivo de lograr “una mayor eficacia en materia de prevención e investigación del delito de narcotráfico y de las organizaciones narcocriminales”, fue modificada la estructura de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal para lograr un mayor despliegue que abarque todo el país.

El despliegue hacia el interior supone un presupuesto mayor y más efectivos para combatir el narcotráfico, objetivo que se propuso la administración de Mauricio Macri. Según estimaciones oficiales, habrá 1.000 uniformados más en la Superintendencia de Drogas Peligrosas.

La modificación de la estructura de la Superintendencia, contempla nuevas direcciones y dependencias, como la Dirección General Antidrogas Interior, el Departamento de Tráfico Ilícito de Drogas y la Sección Contrabando de Estupefacientes.

Dentro de la Dirección General Antidrogas Interior habrá cuatro departamentos de Operaciones Antidrogas: Oeste, Este, Sur y Campana.

El Departamento de Operaciones Oeste esta a cargo del comisario Daniel Mattarucco quien anteriormente se desempeño como jefe de la Delegación Jujuy de la Policía Federal.