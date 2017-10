Macri presentará hoy las propuestas del Gobierno

El presidente Mauricio Macri presentará durante la jornada de hoy un plan de reformas económicas e institucionales que constituyen "acuerdos básicos de gobernabilidad" ante un auditorio multisectorial constituido por empresarios, gobernadores, gremialistas, dirigentes opositores, jueces, académicos y líderes religiosos a una semana del triunfo oficialista en las elecciones legislativas.

El encuentro comenzará al mediodía en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde unos 150 invitados escucharán los lineamientos generales del plan de Gobierno hasta 2019 y de las reformas puntuales que prepara para áreas claves de la economía y de la producción, informaron fuentes oficiales.

"Será la presentación de las propuestas que impulsará el Gobierno para promover consensos en torno de un conjunto de políticas públicas que permitan generar empleo, dar sustentabilidad al crecimiento de la economía y avanzar en la lucha contra la pobreza", apuntaron.

Los detalles de la cita de hoy se delinearon en un almuerzo de trabajo que Macri compartió la semana pasada con los principales referentes de Cambiemos y con los jefes parlamentarios del oficialismo.

Algunos de los temas que destacará el Presidente son más que conocidos: reformas fiscal, previsional, laboral, impositiva y electoral, así como también el reclamo de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por la actualización del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense y un rediseño del Ministerio Público Fiscal.

Sobre estos puntos, el líder del PRO remarcó tras las elecciones que el país entró "en una etapa de reformismo permanente" y remarcó: "La Argentina no tiene que parar y no tiene que tenerle miedo a las reformas".

"No hay un Gobierno sabelotodo, pero podemos decir que volvió el diálogo, nos escuchamos, generamos reglas, para que nos den seguridad, confianza, para que a partir de eso, todos den lo máximo de sí", señaló Macri el pasado viernes durante un acto en la Casa Rosada.

La reunión llega enmarcada en los muy buenos resultados que logró el oficialismo en los comicios del 22 de octubre, que abren la puerta a una agenda de gobierno más ambiciosa que la de antes de las legislativas.

Uno de los convocados para el encuentro de hoy, el triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid, manifestó la disposición de participación de la central obrera en diálogo multisectorial, en particular por la necesidad de realizar un blanqueo laboral.

En una entrevista publicada ayer en el diario La Nación, el dirigente sindical consideró que "será una presentación de las líneas de consenso básico de gestión para los próximos dos años, en las que habrá dos objetivos centrales: la lucha contra la pobreza y el crimen organizado".

"Otros ejes serán el sistema educación, el institucional y otro, el laboral, en el que se buscará generar más empleo registrado y eliminar impuestos distorsivos", agregó Schmid, líder de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.

Sin embargo, sostuvo que "éstos son los títulos, después habrá que ver los borradores y cómo se ratificará en el Parlamento".

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina /UIA) Miguel Acevedo consideró que el Gobierno "tiene hoy una oportunidad muy buena de hacer cambios, después de haber ganado las elecciones; creo que se vienen anuncios positivos".

"En la UIA hemos insistido mucho en la reforma impositiva, principalmente por el costo argentino que tiene que producir. También hay que bajar los costos laborales", afirmó en declaraciones publicadas ayer por La Nación, en las que admitió que no cree que "vayamos a una reforma (laboral) a la brasileña".

Para luego de la cita de hoy, el Gobierno ya convocó a los 23 gobernadores provinciales y al jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para otro encuentro previsto para el 9 de noviembre, cuando se discutirá la situación fiscal de las provincias, las regiones y las necesidades de cada distrito.

El Ministro Rogelio Frigerio adelantó que en ese encuentro con los mandatarios provinciales se verá cómo se concretan los "acuerdos de gobernabilidad".

“Previsibilidad”

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, anticipó ayer que el jefe del estado, Mauricio Macri, apunta a darle “previsibilidad” al país, al referirse a la presentación de propuestas del Gobierno para promover consensos en políticas públicas ante dirigentes de todos los sectores.

“Lo que quiere el Presidente es que Argentina tenga previsibilidad”, aseguró el senador oficialista sobre el encuentro previsto para hoy en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

En declaraciones radiales, sostuvo que “Argentina recuperó el crédito con Mauricio Macri porque sino nos chocábamos contra una pared”.

Ausencia del Frente para la Victoria

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, adelantó ayer que no va “a ir a la convocatoria” que hizo el Presidente Mauricio Macri.

“No voy a ir a la convocatoria con el Presidente. Mejor que estar ahí sentadito leeré después el informe, que auguro que no va a ser lo que yo pienso para el futuro. El debate institucional lo vamos a debatir en el Parlamento. Me parece que una reunión así no tiene sentido”, sostuvo.

En diálogo con radio 10, el legislador kirchnerista se refirió puntualmente al proyecto que tendría el Ejecutivo en materia laboral y se preguntó “cómo se van a remediar” todos “los daños que tuvo el trabajador en negro”.

“Por eso estoy interesado en leer cuáles serán los contenidos. Hay un riesgo de seguridad jurídica. No fueron en vano los derechos que se recuperaron en estos últimos 12 años. No puedo dejar de ser auténtico y decir Algo huele a podrido en Dinamarca “, explicó el diputado.

Preparan protestas

Diferentes organizaciones sociales encabezadas por Barrios de Pie realizarán este lunes una manifestación con ollas populares frente al Centro Cultural Kirchner (CCK) para protestar por no haber sido convocados por el presidente Mauricio Macri a la reunión multisectorial que se llevará a cabo en ese lugar, ese mismo día.

“Vamos a hacer una olla popular para graficar que un sector social está afuera del diálogo que plantea el Presidente”, explicó el coordinador de este movimiento, Daniel Menéndez.

Los manifestantes realizarán su reclamo frente al edificio en el mismo momento en el que Macri estará reunido con gobernadores, legisladores nacionales y líderes sindicales para presentarles las reformas que el Gobierno impulsará.

En un comunicado, Barrios de Pie detalló que se concentrarán este lunes a las 12 en el Obelisco para luego marchar hacia el CCK bajo la consigna “Queremos saber de qué se trata”.

El texto advierte además que “los anuncios realizados desde el Poder Ejecutivo sobre una reforma laboral sin dar precisiones sobre los puntos que abordará, dejan entrever que la misma irá en detrimento de los derechos laborales adquiridos”.