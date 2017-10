Terrible accidente: motociclista perdió un brazo y está grave

SAN PEDRO (Corresponsal) Un vecino del barrio rural de San Lucas se encuentra en grave estado luego de impactar con un camión en inmediaciones de las vías del ferrocarril en el acceso sur de San Pedro de Jujuy, cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta la noche del viernes. Según se supo la victima habría sufrido gravísimas heridas, severo traumatismo de cráneo y la amputación del miembro superior izquierdo y desde ese momento continúa en estado inconsciente en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Guillermo Páterson.

Fuentes policiales, indicaron que el hecho se registró poco antes de las 23, a metros de las vías del ferrocarril, que atraviesan el principal acceso a la ciudad por el sector sur. Por el lugar y a bordo de una motocicleta, marca Yamaha de 120 cc, de color blanco con vivos negros, circulaba una persona de sexo masculino, identificada posteriormente por la policía como Carlos O. (48), domiciliado en el barrio rural de San Lucas.

Por causas que la policía investiga, al llegar al citado sector, el motociclista habría impactado con un camión que circulaba por el lugar, como consecuencia del violento impacto, la moto se arrastró varios metros, quedando el conductor inconsciente sobre el carril derecho con graves heridas.

Al momento un vecino alertó a la policía y de inmediato una comisión de efectivos se dirigió al lugar constatando que sobre el lateral derecho del camino de ingreso a la ciudad, estaba una persona de sexo masculino, mayor de edad, quien presentaba una profusa herida en la cabeza y el desprendimiento del miembro superior izquierdo a la altura del antebrazo. Se supo que la víctima estaba en estado inconsciente y no poseía documentación alguna, por lo que no se pudo conocer la identidad. También arribó la ambulancia del Same, cuyo personal procedió a trasladar con urgencia a la víctima al nosocomio sampedreño, donde debido al gravísimo estado quedó internado en Terapia Intensiva.

Al momento, la policía procedió a realizar un trabajo de investigación para determinar las circunstancias del accidente, y en ese interin, un vecino del asentamiento ubicado sobre el acceso sur, indicó que al momento del incidente, el circulaba por el lugar a bordo de su motocicleta cuando vio que una moto conducida por la víctima, pasó a gran velocidad, impactando con un camión de color rojo con caja banca. Tras el impacto, el motociclista perdió el control y se arrastró varios metros, pasó las vías del ferrocarril y salió despedido, sufriendo heridas de gravedad con pérdida de conocimiento. Se supo que los ocupantes del camión, siguieron camino y momentos más tarde, el rodado fue localizado por la policía cuando transitaba por barrio La Merced.

Al lugar arribó luego el ayudante fiscal Adolfo Froilán Flores, quien dispuso que personal de Criminalística realice las diligencias de rigor, se proceda al secuestro del camión protagonista y la motocicleta, al arresto de los ocupantes del camión, y que se solicite de manera urgente un informe médico dando cuenta sobre el estado de la víctima.

Posteriormente, efectivos del cuerpo de Bomberos, arribaron y procedieron a limpiar la cinta asfáltica, dejándola liberada para el tránsito vehicular.

Las actuaciones caratuladas como “lesiones culposas en accidente de tránsito”, están a cargo de la Seccional 35 de barrio San José con la participación de la Fiscalía de Investigación N° 9 a cargo del agente fiscal José Alfredo Blanco y el ayudante fiscal Adolfo Froilán Flores.