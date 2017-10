"Ahora es el momento en que debe actuar la Justicia"

Días pasados, durante una de sus recorridas por el interior de la provincia, el diputado provincial y vicepresidente segundo de la Legislatura de Jujuy, Rubén Armando Rivarola, fue abordado por periodistas deseosos de conocer su opinión sobre el caso del desafuero y la detención del exministro de Planificación Federal de la Nación, el arquitecto Julio Miguel De Vido. El legislador fue concreto al afirmar que "todos los ciudadanos, y muy especialmente los políticos, debemos estar dispuestos a explicar y responder todo lo que se requiera de nosotros. Desde el más humilde servidor, hasta los más encumbrados funcionarios, como es el caso del arquitecto De Vido. No sirve decir que todo se trata de una operación política o de una persecución de tipo personal. Creo que planteadas como están las cosas, ahora es el momento en que debe actuar y hablar la Justicia", señaló.

Consultado sobre la actitud mostrada por el bloque del Frente Para la Victoria, al que pertenece el exministro y que el mismo Rivarola integró hasta diciembre del 2015, el hoy legislador provincial afirmó: "no comparto esa especie de salida elegante de decir que como la votación estaba perdida no era necesario bajar al recinto. Creo que no fue la actitud que se esperaba. Y por qué no decirlo, dejó a todo el bloque como escapándose de su responsabilidad. A los que estaban de acuerdo, los que estaban en contra y a los que faltaron para evitar pronunciarse. Se trataba de un reclamo del Poder Judicial y lo que correspondía era acatar y acceder a ese pedido. Comparto que hay utilización mediática de estos temas y que se hace de todo para demonizar al gobierno anterior, pero esa pelea la debe dar el peronismo en el terreno político. Mientras tanto, a los que se les compruebe que son culpables de hechos de corrupción o delitos de cualquier tipo, tendrán que hacerse cargo de los mismos. Y si resulta que no son culpables, deberán ser rehabilitados como corresponde y su imagen deberá ser limpiada de las condenas sociales y mediáticas anticipadas, algo que sí es reprochable como maniobras del gobierno".

Finalmente, el diputado Rivarola reiteró que "hoy por hoy, lo principal es que la Justicia haga su trabajo y las cosas queden claras para todos los ciudadanos, y nada ni nadie debe entorpecer esas investigaciones".