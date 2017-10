Refleja la ausencia de Miguel Ragone

"Crónica imposible de un círculo atroz" de Diego López (quien también la dirige), fue la propuesta del elenco La Otra Vuelta que llegó desde Salta, este sábado en La Campana Teatral de Tilcara.

La obra hace referencia a la desaparición del gobernador salteño Miguel Ragone, y para retomar el tema de aquellos años finales de la década del setenta, elige un discurso quebrado como la misma memoria de las desapariciones forzadas: superposición de discursos, escenas paralelas en un mismo escenario, técnicas contrastantes que van del texto declamado y, muy pronto, el gag circense, la danza y el grito, la referencia directa, la risa y el mimo.

Un modo para encarar lo no dicho, un modo en el que el decir busca semejarse a lo que quiere decirnos.

Los personajes, que son bocetos que encarnan en la voz y el cuerpo de un actor y se van a otro actor para que en este encarne otra memoria, no dijeron lo que vieron, lo dejaron pasar, se justificaron, y el desaparecido no puede hablar, porque no está, pero está y habla, y su mujer no puede recordarlo porque no está segura de que no vaya a volver, en una trama cuya lógica es el mirar hacia lo sucedido sin poder llegar a construirlo.