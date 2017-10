Kevin Spacey reconoció su homosexualidad

El actor Anthony Rapp acusó al protagonista de 'House of Cards' de haberle hecho proposiciones sexuales cuando tenía 14 años. Spacey se dijo "horrorizado" por el episodio, aunque aseguró no recordar el hecho.

Este domingo el actor estadounidense Kevin Spacey reveló que es homosexual al disculparse públicamente por haber acosado a un colega durante una fiesta hace 30 años.

"Sé que hay muchas historias sobre mí y que algunas fueron alimentadas por el hecho de que siempre fui reservado sobre mi vida privada", escribió el actor, ganador de dos premios Oscar, en un comunicado difundido a través de Twitter. "Como saben las personas que me rodean, en mi vida tuve relaciones con hombres y con mujeres. Amé y tuve encuentros románticos con hombres durante toda mi vida y elegí vivir ahora como un hombre homosexual. Quiero lidiar con esto honestamente y eso comienza con el hecho de examinar mi propio comportamiento", dijo Spacey.

Las declaraciones del actor, mundialmente famoso por su interpretación del presidente estadounidense Frank Underwood en la serie House of Cards, llegan después de que el actor Anthony Rapp lo acusara de haberle hecho proposiciones sexuales cuando tenía 14 años, después de asistir a una fiesta en el apartamento de Spacey en Nueva York en 1986.

Rapp, conocido por su trabajo en Star Trek: Discovery, dijo en una entrevista para Buzzfeed News que asistió a la fiesta después de hacerse amigo de Spacey, quien en ese momento tenía 26 años. Rapp, el único no adulto en la fiesta, se quedó mirando la televisión en una habitación hasta pasada la medianoche. En ese momento, Rapp dijo que Spacey entró allí y se subió encima de él en un avance sexual.

Spacey estaba "de pie en la puerta, como balanceándose", dijo Rapp. "Cuando entró en la habitación, mi impresión fue que estaba borracho, y sin decir nada me levantó como un novio que levanta a la novia por el umbral. Al principio no me moví porque no sabía qué estaba pasando, entonces se puso sobre mí". Permaneció así durante un tiempo, hasta que Rapp pudo "retorcerse".

En el comunicado, Spacey se dijo "horrorizado" por el episodio y pidió disculpas, aunque aseguró no recordar el hecho.

"Tengo mucho respeto y admiración por el trabajo de Rapp como actor", dijo Spacey. "Estoy más que horrorizado al escuchar su historia. Honestamente no recuerdo el encuentro, que ocurrió hace 30 años. Pero si me comporté como él dice, le debo mis más sinceras disculpas por lo que debe haber sido un comportamiento profundamente inapropiado de borracho, y lamento los sentimientos que dice haber cargado durante todos estos años", añadió.

Rapp dijo que nunca habló con Spacey de lo ocurrido, aunque contó el episodio a varios amigos y familiares a lo largo de los años. Expresó que se decidió a contarlo tras el escándalo que involucró al productor Harvey Weinstein, acusado de acoso y abuso sexual hacia numerosas mujeres.