“Se vienen muchas peleas en el 2018”

En nuestra redacción donde no solo se refirió a lo que señala como un “fraude electoral” sino también al 1.200.000 votos que obtuvo la izquierda en todo el país, al rol opositor, y a la postura que sostendrán ante el “ajuste” propulsado por Macri.

-Lejos de venir a celebrar lo que se considera una victoria “histórica” de la izquierda en Jujuy, hoy se encuentra acompañando un reclamo por supuestas “irregularidades” en el recuento definitivo de votos en la localidad de Libertador.

-Estamos muy consternados por esta situación porque no se trata simplemente de que esto cambia el resultado en Libertador General San Martin donde primero gano el Frente de Izquierda y ahora pasa a ganar la UCR, acá hay una diferencia en la cantidad de concejales,obviamente,se que el oficialismo perdió esta elección. Lo que sucedió nos parece grave porque las urnas que tenemos identificadas, donde el FIT tenía 37 votos en una y 11 en otra, inclusive están las actas de escrutinio de distintas fuerzas políticas como por ejemplo la del PRO, la propia acta de escrutinio de ese día que corrobora estos datos y de repente en el escrutinio definitivo aparece cero votos a la Izquierda en estas dos urnas.

-Eso reclamaron ante la justicia electoral de Jujuy?

-Si. Es un planteo muy sencillo de reconsideración a que la justicia electoral abra esas dos urnas, cuente los votos y que vuelvan las cosas como seria, porque acá se está violentando la voluntad popular que dio su apoyo al FIT . Es un planteo que todas las fuerzas políticas deberían hacer, no solamente nosotros, más allá de cualquier ciudadano haya votado acá tienen que bregar por una votación limpia.

¿Hay plazos para que se resuelva ese pedido de reconsideración que presentaron?.

-La justicia electoral tiene que dar esta semana una respuesta.

-¿Y de no ser favorable este pedido?

-Este pedido que nosotros hacemos de reconsideración tiene una instancia de apelación. Entonces significa que al no responder favorablemente, inmediatamente esto va a la Cámara Nacional Electoral.

-Mas allá de esos resultados que hoy cambian lo que es la representatividad que tendría la Izquierda en Libertador con una banca menos, ¿cómo toman ustedes los resultados que han obtenido después de las elecciones?

-Los resultados que obtuvimos para nosotros son impresionantes en la provincia de Jujuy. Creo que es un salto a lo que ya había surgido en el año 2013 con la lista encabezada por Alejandro Vilca donde había hecho una excelente elección que no tuvo representación parlamentaria ni su correlato con la legislatura en el Concejo Deliberante por este piso del 5 % del padron. Creo que ahora que hemos pegado este salto y representación parlamentaria tan importante, para nosotros es un espaldarazo para toda la izquierda a nivel nacional y creo que para las luchas populares de los jóvenes, trabajadores, de las mujeres en la provincia de Jujuy y en todo el país. Es muy importante contar con estos puestos de lucha que van a hacer escuchar estas voces dentro de la legislatura y los deliberantes. Al mismo tiempo acompañar la movilización popular, ser parte de los trabajadores en cada gremio, en comisiones internas y este cuerpo de delegados. Tenemos la tarea codo a codo con miles de trabajadores para organizar una resistencia a estas políticas de ajustes del gobierno nacional y provincial.

-A su entender, que vio la gente que votó al Frente de Izquierda en el país?

-Yo creo que haber hecho una elección tan importante en todo el país donde sacamos 1.200.000 votos prácticamente expresan que hay propuesta y una fuerza política consecuente en los reclamos del pueblo trabajador y en enfrentar al gobierno en sus políticas de quitar derechos a los trabajadores. Si una hace una evaluación de lo que sucedió desde que asumióeste gobierno, donde Sergio Massa, Bossio, Picheto, todos esos sectores del peronismo apoyaron las medidas principales que necesito Macri , desde el pago de los fondos Buitres, pasando al ART que perjudica a los trabajadores, los propios presupuestos de ajustes. Creo que eso se vio en el correlato electoral, o a los gobernadores fotocopias de Macri que querían ser más macristas como por ejemplo el salteño Urtubey. Entonces creo que el Frente de Izquierda en la campaña electoral no planteó un discurso de ocasión, fuimos con los planteos que están respaldados por nuestra práctica cotidiana que está dentro de la pelea en los sectores populares.

-Hoy el presidente está proponiendo un gran consenso político y social con todas las fuerzas. Como toman ustedes está convocatoria. Van a participar. Lo ven oportuno?

-Mirá, nosotros en todo ámbito donde el Gobierno plantee un consenso para fijar un ajuste no participamos. Si vos ves, los dirigentes sindicales ya vienen muy predispuestos a entregar las conquistas de los trabajadores. Estos sectores del Peronismo. Evidentemente la Izquierda no tiene nada que hacer en un ámbito de este tipo, porque no vamos a consensuar una política contra los trabajadores. Recordemos, el Gobierno hizo esa convocatoria a los ex candidatos presidenciales cuando ganó Mauricio Macri y después al poco tiempo por decreto puso a los ministros de la corte. Algo inédito que después tuvo que retroceder. Entonces se quería mostrar como un gobierno del diálogo y sabemos que esto está lejos de ser un gobierno del diálogo, al menos a lo que hace a los populares y a las libertades democráticas.

-Hay que estar preparados para fuertes ajustes?

-Yo creo que si. El Gobierno puede tener una confusión. Cree que hay un cheque en blanco por el resultado electoral, yyo creoque hay sectores que votaron a Cambiemos porque tienen la expectativa que mejore su situación económica. La campaña del “macrismo-Cambiemos” a nivel nacional no tuvo presente los tarifazos que van a venir a partir de enero; el aumento de las naftas y todas estas medidas y las implicancias que tienen. La reforma laboral que sea a través de una ley madre, leyes complementarias a convenios. Es decir, más allá de cómo se intente aplicar, claramente va en detrimento del derecho del trabajador. Plantear “eliminar las cargas sociales” de los aportes patronales a lo que hace a los salarios inferiores a 10 mil pesos, eso es un ataque durísimo a muchísimos trabajadores.

-La detención de Julio De Vido o la renuncia deGilsCarbo,son una consecuencia de los resultados favorables al gobierno que hoy decide ir por todo?

-Creo que cada hay un Poder Judicial que tiene una animosidad hacia los funcionarios del Gobierno anterior. Teniendo en cuenta que nosotros como ya lo habíamos expresado en su momento cuando rechazamos este planteo por De Vido votamos a favor por el pedido que hizo la justicia del desafuero.Creemos que hay una persecución, sólo a los funcionarios del Gobierno anterior. Entonces a los funcionarios del Gobierno actual se los protege. La justicia se ampara al poder de turno. Al mismo presidente Macri, lo absolvieron de varias causas. Nosotros creemos que el Gobierno tiene que tener en cuenta que hay sectores que los votaron que tienen la expectativa de mejoras. Por eso algunos del mismo Gobierno hablan del gradualismossi o no, pero siempre hablando de como ajustar al pueblo trabajador y acá nunca se está planteando atacar a los grandes grupos económicos.

-En el caso de GilsCarbo ?

-Lo que intentaba el Gobierno es modificar la ley para poder echarla y sacarla. Me parece que va en contra de libertades mínimas.Nosotros igualmente con respecto a la justicia tenemos un planteo que es la elección directa de los jueces por un jurado popular. Creo que tiene que ver con un cambio a fondo de lo que es la justicia.Creemos que pueda haber elementos de democratización elementales como es la elección directa y los juicios populares.

-¿A partir del 10 de diciembre cuál va a ser el rol que va a tener a Izquierda en esta nueva conformación legislativa porlos votos que obtuvieron?

-La Izquierda va a cumplir un rol muy importanteporque la política de Gobierno es avanzar lugar por lugar. Entonces cada pelea que se depor los trabajadores va a ser fundamental. Creo que tenemos la posibilidad y la necesidad de seguir avanzando. Yo creo que eso es un punto importante, y después señalar a las claras de parte nuestra cuáles son los temas fundamentales. Uno de los reclamos es el fin de la represión; combatir la impunidad, la izquierda siempre está presente en los reclamos de pueblos originarios y de las mujeres. Creo que el rol nuestro va a ser poder defender los derechos conquistados y pelear por conquistas nuevas.

-Se viene un 2018 con muchos reclamos?

-Creo que va a ver una fuerte disputa de los grandes grupos económicos que apoyan a este gobierno, y los sectores populares. El Gobierno se equivoca si cree que el trabajador va a aceptar mansamente que le metan la mano en el bolsillo y le quiten los derechos.