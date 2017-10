“Como artistas podemos seguir diciendo cosas”

El titular de la carrera de Diseño de Indumentaria del IES 11 “Tupac Amaru” y docente de esa institución, brindó una charla denominada “Pensamiento creativo contemporáneo”durante las jornadas de diseño “Diseñando Jujuy”. En la oportunidad hizo referencia al modo creativo de expresarse hoy de los artistas y diseñadores, basado fundamentalmente en reinventar lo que ya fue creado.

¿Cómo se aplica la creatividad en el mundo contemporáneo?

Hay una nueva aproximación al proceso creativo, es decir a lo que está sucediendo en este momento, me parece interesante hacer un análisis a partir de la postura del filósofoNicolasBourrieud, que habla de la postproducción como un momento en que se caracteriza por la manipulación de elementos que preexisten, como por ejemplo un discjockey​ (DJ) que toma elementos de canciones que ya existen y las mezcla, las transformas y las superpone para generar una nueva obra. A partir de experiencias y de un viaje que hice en el que pude apreciar lo que estaba pasando en el primer mundo, me di cuenta que esta es la era de la postproducción. Es como que se ha vuelto casi imposible generar productos nuevos, según el concepto que uno tiene de lo que es novedoso de que no existe anteriormente, pero que no se agota el decir de los artistas, de los diseñadores, aprovechando lo que preexiste, lo que fue creado por otras personas, lo que fue creado en otro momento histórico pero revalorizándolo y cargándolo con un nuevo significante.

¿Sería una forma de reinventar lo que ya está hecho?

Si, igual esta es una movida que estáasociada al arte contemporáneo. Marcelle Duchamp, lo plantea a principio de siglo como “readymade” pero es como que ahora se ha vuelto "la característica", en su momento era uno más de los movimientos del pensamiento que coexistían con otros, pero en este momento es como que el más pregnante en el diseño y las artes es este, el de la postproducción, el del remix.

¿Esto se aplica al diseño, a las producciones en general?

Sí. En realidad cada época tuvo una disciplina artística que fue como la vanguardia y la que terminó inspirando todo lo que vino por detrás. En su momento fue la pintura con los vanguardistas de principio de siglo, la fotografía que pega ese salto increíble en los años 50', después aparece el teatro en los 70' con toda la cuestión antropológica, experimental, el Happening, la presencia de la música con los musicales. Y en la actualidad nuestra punta de lanza lo toma la música, y en esto hay que marcar la figura del DJ que plasma este fenómeno de la manipulación de elementos que ya existen asociados al remix y al mashup que consiste en tomar dos temas preexistentes y convertirlos en uno nuevo, hacer una fusión, un híbrido.

Si bien se aplica a la música, la creatividad se está aplicando a todas las disciplinas artísticas...

Se la encuentra en todo, desde la arquitectura, en el diseño de moda donde es increíble cómo se presenta la fusión de piezas y modelos preexistentes, un claro ejemplo es Alexander McQueen un diseñador que es el testimonio perfecto de esta cuestión del remix, porque es un conocedor exhaustivo de la historia de la moda y que conoce profundamente las nuevas tecnologías del diseño y las aplica en estas mixturas, entonces con una silueta del siglo XIX pero con materiales de ultra vanguardia generaba diseños increíbles. Hoy en día vemos esto en todo, en moda, en diseño gráfico, en el arte mismo, todo es reproducción, de reproducción, de reproducción de obras clásicas, se da en todo, es imposible zafar del remix.

¿Y ahora qué es lo que se viene? ¿Cuál es la disciplina que de a poco va tomando más fuerza?

El concepto de diseño es el que se ha empezado a entender en profundidad y selo está empezando a tomar como la matriz del pensamiento y de la configuración de la produccióncontemporánea. En todo, no solamente en el diseño de objetos, de utilitarios, si no que se lo aplica en el arte, en la producción audiovisual, emplazándolo a pensar como una matriz de construcción de cualquier tipo de producción, hasta inclusive en el espacio, pensar el diseño como un sistema de argumentar esos espacios para que sean másútiles, mas aprovechables. Es decir, pensar el diseño como matriz de procesos de creación.

¿En qué medida funciona esto en el mercado, sirve reinventar lo que ya fue creado?

Sí, eso tiene que ver con situaciones cíclicas de alguna manera, están muy asociadas con las crisis del pensamiento, crisis de la creatividad, y me parece que es importante remarcar que como artistas podemos seguir diciendo cosas a pesar de que estemos casi imposibilitados de generar cosas nuevas, en el concepto tradicional; podemos seguir diciendo cosas, realimentándonos, rearmándonos, reestructurando las cosas que ya se han hecho.