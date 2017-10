Angelici chicaneó a River y habló de Tévez y Centurión

Se acerca el Superclásico, aunque la cabeza de River está en la semifinal de la Copa Libertadores, hoy ante Lanús. Al respecto, el presidente del "millo", Rodolfo D'Onofrio, se refirió a la actualidad de Boca al explicar que bate récords pero su equipo juega tres torneos. Entonces, hubo una respuesta del titular de Boca, Daniel Angelici.

"El que bate récords es River, que ganó un torneo que nosotros no pensamos ganar nunca", declaró el "Tano". Tremenda respuesta, para recordar que la Banda ascendió de la B Nacional en 2012. Además, el dirigente habló en conferencia de prensa: "Boca hizo bien las cosas, ganó los 7 partidos. Venimos primeros hace mucho, desde antes. Tenemos buen plantel, jugadores de jerarquía, gran cuerpo técnico, no sobramos a nadie, para nosotros no hay equipos chicos. El domingo que viene (ante River en el "Monumental"), lo que todo hincha espera... Vamos a ir a buscar el triunfo".

Le preguntaron si considera que Boca es imparable: "Lo tratamos con el cuerpo técnico y jugadores, con tranquilidad, con buen plantel, no nos la creemos, no subestimamos a nadie. Hemos tenido buenos planteles y venían rivales que pensábamos que le ganábamos y no pasaba, eso ahora no sucede". Agregando que "la mejor incorporación que hicimos fue mantener a los jugadores del torneo pasado. Le sumamos jugadores para que la selección tenga variantes". Después contó que "hablo por chat con Tevez. En diciembre él toma una decisión que está en la cláusula del contrato. Veremos qué decisión toma... Si él decide volver. Hay que ver las condiciones del contrato. No lo doy por hecho, sé que lo está pensando. Él vino a terminar su contrato en Boca, después apareció esa oferta de China que yo cuando la vi ni lo podía creer. Él no estaba en una situación personal buena, si quiere volver, la puerta está abierta. Tiene firmado hasta fin del 2018. Puede rescindir y volver a Boca o retirarse. Sabe que de volver tiene que ser imparable". También, aseguró que no regresará Ricardo Centurión. "Dentro de la cancha rindió mucho. No lo contratamos por cuestiones extrafutbolísticas y mantenemos eso".