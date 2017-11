Hoy comienza el empadronamiento de los pases libres 2018

Los beneficiarios del pase libre para el servicio del transporte urbano de pasajeros de la capital, deberán reempadronarse desde hoy para poder continuar utilizándolo en el 2018.

La directora de Asistencia Directa, Ana Marisa García, explicó que la renovación del registro tiene como fin principal actualizar todos los datos del padrón y "verificar que los beneficiarios residan en la ciudad".

Comentó que de acuerdo al último padrón, más de seis mil ciudadanos gozarían del beneficio, entre los que se encuentran "5.500 personas con discapacidad, 50 veteranos de guerra y 20 adultos mayores".

La funcionaria informó que a fin de agilizar los trámites y evitar demoras se estableció un cronograma para concretar la renovación del pase: "desde el 1 de noviembre al 3 de noviembre iniciamos con los documentos terminados en 0 y 1, del 6 al 10 terminación 2 y 3, del 13 al 17 terminación 4 y 5, del 21 al 24 terminación 6 y 7 y finalmente del 27 de noviembre al 1 de diciembre terminación 8 y 9". El trámite es de carácter personal y se efectúa en la Dirección de Asistencia Directa (exBaños Públicos) ubicada en avenida Almirante Brown esquina Oscar Orías, de lunes a viernes de 7 a 12.

"Es una semana para cada terminación y lo estamos haciendo con anticipación para que todos los beneficiarios a partir del 1 de enero de 2018 puedan utilizar sin inconvenientes el sistema público de transporte", expresó la directora quien destacó que se entregarán 100 números por jornada "para que cada persona pueda tramitar tranquilamente su beneficio"; no obstante aquellos que no logren obtener un turno o no puedan concretar el reempadronamiento según el cronograma podrán hacerlo en diciembre.

Recordó que la ayuda está dirigida a personas con discapacidad, veteranos de guerra y adultos mayores de 70 años que no perciban ningún tipo de beneficio o salario, quienes para acceder al beneficio deberán presentar: fotocopia del DNI, certificado de residencia y foto carnet 4 x 4. En el caso de los discapacitados deberán adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), los veteranos de guerra, certificado correspondiente y los mayores de 70 años, el certificado de negatividad que es emitido por el Anses.

En todos los casos tendrán que presentar la tarjeta Sube de manera que "podamos verificar que el beneficio está aplicado correctamente".

La funcionaria subrayó que el denominado pase libre es nominal e identificatorio, por lo tanto hizo especial hincapié en la necesidad de presentar la credencial al momento de subir a un colectivo para evitar inconvenientes. "Cuando un beneficiario sube al colectivo, aplica con la Sube y el importe tiene que ser cero. El chofer tiene la obligación de solicitar el carnet para evitar que otra persona haga usufructo de un beneficio que no le corresponde", enfatizó. Por consultas o informes, los interesados pueden comunicarse al 0388- 4020165 o 0388- 4020482.