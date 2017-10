Robledo Correa: "Aún no conseguimos nada"

El sábado a las 22 finalmente jugará Altos Hornos Zapla contra Guaraní Antonio Franco en el estadio "Emilio Fabrizzi" por el 10§ capítulo de la Zona 4 del Federal A.

Anoche se comunicaron los directivos "merengues" con los del "cruzado" para entender las posturas y llegar a un acuerdo, ya que en principio el partido que dará inicio a las revanchas se iba a jugar el viernes a las 22.

Sin embargo, el plantel siderúrgico ayer retornó a las tareas semanales donde efectuaron trabajos de potencia y minutos de fútbol reducido donde el defensor Juan Méndez sólo realizó algunos movimientos livianos por el golpe en la rodilla por el que fue reemplazado en la última victoria 1 a 0 ante Chaco For Ever. Esta noche los muchachos realizarán una ensayo táctico a partir de las 20 pensando en estirar el envión de las 2 primeras victorias consecutivas donde logró sacarse la mufa en Palpalá.

Uno de los refuerzos que se mostró en franco ascenso futbolístico es Rubén Robledo Correa que luego del triunfo en casa dijo que "la posición mía es delantero, capaz puede ser que eso me favoreció. Siempre lo dije que de tres cuartos de cancha soy más determinante y afortunadamente, se dio una linda jugada y de habilitar al compañero en una mejor posición para que podamos convertir", dijo en referencia al gol de Cuevas. El colombiano después admitió que "me autoevalué y me gustó lo que hice. Estoy volviendo de a poco a mi nivel y ojalá siga así para ayudar al equipo. Nosotros vamos paso a paso, lo hablamos y era importante ganar para terminar la primera ronda entre los clasificados", acotando que "desde hace 10 días me siento mucho mejor y en los trabajos físicos que hacemos estoy más rápido y con confianza. Pero hay que seguir trabajando aún no conseguimos nada, el fin de semana tenemos otro partido importante en casa para volver a sumar de a tres", concluyó.

“Muy humildes”

El técnico de Zapla, Horacio Zingariello remarcó que en su plantel “son todos jugadores muy humildes pese a la experiencia que tienen y eso hay que resaltarlo para que la gente sepa a que jugadores viene a alentar”.

En ese sentido reconoció que “uno cuando inicia un torneo se ilusiona con poder ser protagonista y hoy el momento nos encuentra como uno de ellos dentro de la Zona 4 y si bien todavía falta, tenemos que ser inteligentes y tener los pies sobre la tierra. Sabemos que hicimos mucho pero resta mucho por hacer. Igual nadie nos quita la ilusión y menos a los hinchas que quiere ver un Zapla mucho mejor”, cerró.