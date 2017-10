Suspenden 6ta temporada de House of Cards, tras las acusaciones de abuso sexual contra Kevin Spacey

os directivos de Netflix decidieron suspender la producción de la sexta y última temporada de House of Cards luego del escándalo que tiene como eje al protagonista de la serie, Kevin Spacey , acusado de haber abusado sexualmente de un menor.

Si bien en un principio la compañía de entretenimiento vía streaming había confirmado que se seguiría rodando la nueva entrega de capítulos y que sería la última, ahora, en un nuevo comunicado que reproduce la revista Variety, se informa que la producción quedó suspendida: "MRC y Netflix decidieron suspender la producción de la sexta temporada de House of Cards hasta nuevo aviso, para dar tiempo a revisar la situación actual y para dar respuesta a cualquier inquietud de nuestro elenco y equipo".

Según Variety, las compañías a cargo de la producción y emisión de la serie tomaron la decisión dadas las repercusiones en todo el mundo de la acusación sobre el protagonista y su posterior descargo público. Ayer, ya se había emitido un comunicado en el que las empresas expresaban su "profunda preocupación" por lo ocurrido. "Media Rights Capital y Netflix están profundamente preocupados por las noticias de anoche sobre Kevin Spacey". "En respuesta a las revelaciones, los ejecutivos de ambas compañías viajaron a Baltimore esta tarde para reunirse con nuestro equipo y elenco y asegurar que ellos continúan seguros y cuentan con nuestro apoyo. Tal como estaba programado con anterioridad, Kevin Spacey no está trabajando en el set en este momento", explicaba el mensaje.

El actor de Star Trek, Anthony Rapp , declaró en una entrevista con el sitio BuzzFeed publicada el domingo, que el protagonista de House of Cards abusó de él tras una fiesta en su departamento en 1986. Rapp tenía 14 años, Spacey, 26.

Horas después de que se publicaran las declaraciones de Rapp, Kevin Spacey pidió disculpas en un comunicado y dijo no recordar el episodio. En el mismo mensaje decidió hablar por primera vez de su sexualidad y se declaró homosexual. El texto, publicado en sus redes sociales, provocó el repudio de la comunidad LGTB por haber intentado desviar la atención de la acusación de abuso de un menor revelando su homosexualidad y, aún más grave, por haber asociado su elección sexual con un caso de pedofilia. Zachary Quinto, de Star Trek, fue uno de los que expresaron su preocupación por el mensaje de Spacey con un duro comunicado: "Es profundamente triste y complicado el modo en que Kevin Spacey decidió salir del closet, no desde el lugar del orgullo -bajo la luz de sus muchos premios y logros- y tratando de inspirar a decenas de miles de chicos que lidian con cuestiones referidas al colectivo LGBT alrededor del mundo, sino con una calculada manipulación para distraer la atención de una muy seria acusación de quien él intentó molestar. Siento mucho pesar por la experiencia de Anthony Rapp y subsiguiente sufrimiento. Y me da pena que Kevin haya buscando dar a conocer su verdad de modo que le sirva, del mismo modo en que negarlo le sirvió durante tantos años. Ojalá sea la voz de Anthony Rapp la única que se haga oír aquí. Las voces de las víctimas son las únicas que merecen ser escuchadas"