Marcharon pidiendo por el joven desaparecido Arnaldo Fernández

Una nueva marcha se llevó a cabo en la localidad de Pampa Blanca, se trata de un pedido de parte de vecinos y familiares de David Arnaldo Fernández, reclaman su aparición y que se avance en el caso y pidieron ser escuchados por las autoridades policiales.

David Fernández tiene 30 años y desapareció de su domicilio el pasado 8 de agosto de su domicilio del barrio fiscal de Pampa Blanca, aparentemente salía camino a su trabajo y nunca más se lo volvió a ver, dejó su dni, celular y otras pertenencias, que ya están en poder de la brigada y su madre que pide de manera desesperada el ser escuchada.

La marcha se llevó a cabo por las principales calles de la localidad, arrancando del loteo fiscal, llegando hasta la avenida Bicentenario, finalizando en la avenida principal Comandante Espora, donde se detuvieron en la seccional 45°, donde fueron escuchados y recibidos por el sub comisario Yebara.

Alejandra Yucra es la madre y dijo que “es una nueva marcha por mi hijo Arnaldo David Fernández, ya son casi tres meses y no sé nada de mi hijo, no tengo la respuesta de nadie, agradezco de corazón a todos los vecinos que nos acompañaron en esta marcha, a amigos que también son padres, espero que no les pase esto a ellos, necesito saber algo de mi hijo, pido ayuda a las autoridades, quiero una respuesta, quiero saber la verdad”.

Además agregó que “estamos pasándola mal en la familia, mi otro hijo también se fue, esta dolorido por su hermano y se fue a una finca, prácticamente me quede sola, en este momento estoy pasando todo sola, mi familia me apoya pero el dolor es terrible, lo llevo por dentro y por eso hicimos esta tercera marcha, no voy a descansar hasta saber la verdad”.