Concientizan sobre el uso de sal en las panaderías

“Es un programa nacional, una ley nacional que rige desde el 2013, nace como consecuencia de un estudio de dos años, allí se detecta que uno de los tantos factores que influye en la hipertensión de las personas es el uso excesivo de la sal”, explicó el funcionario sampedreño agregando “entonces teniendo en cuenta que el consumo masivo era a través de pan, la provincia se adhirió y el municipio también mediante la ordenanza 987 del 2013 denominado el consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud”.

Juárez resaltó la predisposición de los panaderos para sumarse a la ley: “Junto a Desarrollo Humano salimos a las panaderías, en San Pedro de Jujuy contamos con alrededor de 25 panaderías de las cuales 18 están habilitadas y el resto en proceso, entonces adherimos a las panaderías con esta ley, por suerte todas las panaderías lo recibieron bien se están adhiriendo, sale nuestra bromatóloga, hacemos la adhesión, entregamos la ley, un dosificador de sal, son medidas que vienen para diferentes kilajes”, detalló el Director de Bromatología de la comuna de San Pedro.

En cuanto a las metas propuestas, Robinson Juárez contó: “El objetivo es que se baje entre un 15 y 17 por ciento del uso de sal en todos los productos que se hacen, la merma se hace de forma gradual, no de golpe, nosotros preguntamos sobre el impacto que tuvo porque la gente seguramente le encuentre otro sabor y nos dijeron que no se sintió el impacto, se sigue produciendo la misma cantidad y no se bajaron las ventas”, finalizó.