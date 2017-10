Hubo “zona liberada” para el ingreso de extranjeros que votaron en Argentina

Videos y fotografías muestran como el barrio Santa Clara, con más precisión la calle Jujuy, fue literalmente una peatonal para el ingreso de ciudadanos bolivianos que cuentan con documento argentino, pero no residen en nuestro país.

Por Luis Beltrán y Paola Krogulec. LA QUIACA. Videos y fotografías muestran cómo el barrio Santa Clara, precisamente la calle Jujuy fue literalmente una peatonal para el ingreso de ciudadanos bolivianos que cuentan con DNI argentino, pero no residen en nuestro país. Durante la jornada electoral los operativos de seguridad en la frontera y pasos no habilitados de esta ciudad no se reforzaron para impedir este tipo de situaciones.

En agosto, el Ejército estaba apostado en sitios considerados “zonas rojas” para evitar que personas oriundas del vecino país entren al país sin respetar las leyes de migraciones, por lo tanto muchos optaron por no venir a sufragar.

Nada de eso ocurrió el domingo 22. Los vecinos quiaqueños vieron cómo en las escuelas los extranjeros eran arriados como ovejas, votaban y luego los punteros políticos afines al intendente quiaqueño los “repatriaban” hacia lado boliviano.

Este tipo de situaciones se remonta a la década de los 90 cuando el entonces presidente Carlos Menem autorizó a Miguel Tito, también intendente per esos años; a entregar documentos a ciudadanos de Villazon y pueblos aledaños a esa gran urbe boliviana.

Demás está mencionar el daño que a futuro ocasionaría en las elecciones de La Quiaca, donde está comprobado el voto de extranjeros tuerce la elección sin respetar la decisión del vecino quiaqueño. Según datos recabados por El Tribuno de Jujuy unas 3 mil personas al otro lado de la frontera tienen documento argentino con domicilios falsos, residen en ciudades como Tupiza y Tarija. Para que sufraguen en Argentina, se armó toda una logística comparada sólo con la trata de personas a nivel mundial.

Tiempo atrás la ministra de seguridad Patricia Bullrich inauguró un sistema de radar y centro de monitoreo que tiene cámaras en los pasos no habilitados y todo quedó registrado. Ahora cabe preguntarse en algún momento la justicia o las autoridades competentes harán algo al respecto.

En uno de los videos, vemos la calle Jujuy, un verdadero paso peatonal de ciudadanos extranjeros, en el día de las elecciones del pasado domingo 22. Las otras imágenes sorprenderán.