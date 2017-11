Boca iría con los mismos titulares ante River Plate

El misionero Néstor Pitana será el juez del Superclásico que jugarán River Plate y Boca Juniors el próximo domingo desde las 18.05 en el estadio Monumental, por la octava fecha de la Superliga. La programación completa de la octava fecha con sus árbitros es la siguiente.

Viernes: 19.05, Chacarita vs Gimnasia La Plata (árbitro Jorge Baliño); 21.05, Godoy vs Huracán (Diego Abal).

Sábado: 14.05, Colón vs San Martín de San Juan (Juan Pablo Pompei); 14.05, Lanús vs Olimpo (Silvio Trucco); 16.15, San Lorenzo vs. Banfield (Germán Delfino); 18.05, Rosario Central vs Atlético Tucumán ( Andrés Merlos); 20.05, Racing Club vs Talleres de Córdoba (Fernando Rapallini).

Domingo: 11.05, Temperley vs Defensa (Dario Herrera); 14.05, Belgrano vs Independiente (Mauro Vigliano); 14.05, Estudiantes vs Argentinos (Pablo Echavarria); 18.05, River Plate vs Boca (Nestor Pitana).

Lunes: Arsenal vs Tigre; Patronato vs Newell's Old Boys; Vélez Sarsfield vs Unión de Santa Fe.

Por su parte, el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, piensa repetir el equipo que goleó a Belgrano 4 a 0 para enfrentar a River Plate.

Si bien ayer el plantel "xeneize" realizó el primer entrenamiento de la semana, la muy buena actualidad del actual campeón del fútbol argentino, hace pensar en una formación que en otro contexto haría esperar hasta el sábado para ratificarla. Si no hay ningún contratiempo de último momento en lo físico, la idea del "Mellizo" es seguir respaldando a los mismos once que le ganaron con comodidad al "pirata" cordobés, para dejar a Boca con puntaje ideal de 21 unidades en siete fechas. Boca formaría con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona.