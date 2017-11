El paro en Aerolíneas afectó a cuatro vuelos en Jujuy

El impacto del paro de Aerolíneas Argentinas fue importante en Jujuy, afectando cuatro vuelos diarios que fueron reprogramados o cancelados algunos, sumado al enojo de los pasajeros al enterarse sobre la hora de lo que representa suspender un viaje.

La caída del vuelo significa también la pérdida de reservas de hoteles y de otras conexiones en distintos aeropuertos del país.

La medida de fuerza se debió al reclamo del 26% de aumento de salarios para trabajadores de la empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, siendo una medida histórica ya que afectó la conectividad vía transporte aéreo en todo el país. Jujuy no escapó a esta situación, y solo la aerolíneas Andes salió en tiempo y forma en su vuelo matutino de ayer .

Los trabajadores nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Asociación de Aviadores de Líneas Aéreas, la Asociación de Personal Aeronáutico, la Unión de Personal Superior de Empresas Aeronáuticas y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, son los que llevaron adelante la medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial del 26%.

Ayer el aeropuerto jujeño "Horacio Guzmán" abrió sus puertas con "total normalidad", dijo a El Tribuno de Jujuy José Luis Subirats, responsable de la estación aérea, quien aseguró que la medida de fuerza "está afectando a unos 30.000 pasajeros en todo el país, y en la provincia. La aerolínea tomó las medidas para mitigar de cancelación o reprogramación de vuelos, para cuando vuelva todo a la normalidad", expreso ayer por la mañana.

Durante la jornada la actividad fue nula, las instalaciones del aeropuerto eran testigo de la medida de fuerza por 24 horas.

La medida de fuerza llevada adelante ayer dejó cuatro vuelos sin realizarse; esos pasajeros debieron cancelar o reprogramar el vuelo para hoy o dejar pasajes abiertos. Algunos pasajeros se quejaron por haber sido informados sobre la hora de la suspensión del vuelo.

Los pasajeros afectados deben arreglar con las empresas aéreas para la reprogramación de vuelos, ya que desde hoy se normaliza la situación de los mismos.

Jujeño varado en BsAs

Moisés Rioja, jujeño que volvía de Costa Rica, al llegar a Buenos Aires a las 2am a Ezeiza, luego al trasladarse a Aeroparque se dio con la ingrata noticia que no había actividad. "Al llegar no había nadie, estaban todas las oficinas vacías, solo había guardias de seguridad del aeropuerto. Me acerqué y me dijeron que desde las 23 del lunes dejaron de realizar la actividad aérea. En ningún momento la empresa se comunicó conmigo para reprogramar el vuelo. Yo quería volver después de 10 días de estar fuera de casa, mi pasaje era para las 8.30. Ante esa situación compré un pasaje por Lan a Salta, si bien fue un gasto e inconvenientes de traslado del aeropuerto a la terminal, ya que no lo tenía previsto", relató ante el perjuicio que ocasionó el paro aeronáutico. Así también remarcó que hasta ayer por la tarde, la empresa Aerolíneas no le había brindado una solución.

Cancelación de vuelos

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell"Acqua, cuestionó el paro de 24 horas que realizaron los gremios aeronáuticos y apuntó al "perjuicio" generado por "un grupo de cuatro o cinco dirigentes gremiales que ganan 250 mil pesos por mes".

"Es la primera vez en la historia de Aerolíneas que tenemos que cancelar todos los vuelos internacionales. Es una locura lo que está sucediendo. Un grupo de cuatro o cinco dirigentes gremiales está actuando de una manera que le ocasiona a la empresa un perjuicio tremendo", aseveró el titular de la línea de bandera.

En este sentido, Dell'Acqua afirmó que el perjuicio "no lo paga una empresa con su superávit, sino que lo pagan todos los argentinos, porque es dinero de todos el que está en juego". Además desde la compañía, están realizando "un esfuerzo enorme para lograr la sustentabilidad", remarcó que se ha "crecido y avanzado en ese sentido", con lo cual lamentó que, "por el accionar de un grupo que gana 250 mil pesos por mes y que, con el 20 por ciento que le ofrecemos, llegará a 300 mil, se genera este perjuicio que nos va a costar muchísimo revertir", sostuvo.

La postura gremial

Marcelo Uhrich, secretario de prensa y difusión de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (Upsa), dijo que la protesta surge en reclamo de un aumento salarial del 26 por ciento.

"Venimos hace 60 días negociando. Pedimos que se reponga el salario de acuerdo a la inflación. Salvo que haya un llamado del Ministerio de Transporte o del Poder Ejecutivo, es imposible levantar la huelga", dijo. La huelga afecta solamente a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas y Austral. El resto de las compañías operó de acuerdo a su cronograma previsto de partidas y arribos.

Aplicación excepcional de política comercial a pasajeros

Los pilotos no operaron los vuelos internacionales que tenían previsto despegar el lunes y aterrizar el martes en distintos aeropuertos del mundo. Estas complicaciones se suman a las 334 operaciones afectadas ayer.

En un comunicado de prensa, la compañía solicitó a los pasajeros que no concurran a los aeropuertos e informó que aplicará de manera excepcional una política comercial que permitirá: cambios de fecha sin cargo, sin cobro de diferencia de tarifa ni cobro de fee, manteniendo la ruta y cabina original, para volar hasta el 30 de noviembre de 2017. Aplica también para los tickets premio de Aerolíneas Plus. Utilizar el ticket como crédito para cualquier ruta y fecha de vuelo, dentro del año de la fecha de emisión original abonando penalidad y diferencia de tarifa en los casos que corresponda. Devolución del 100% del pasaje no utilizado gestionándolo a través del mismo canal de emisión original.

Vale recordar que la medida de fuerza fue impulsada la semana pasada por la Unión del Personal Superior de Empresas Aeronáuticas, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, la Asociación del Personal Aeronáutico y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico tras una nueva reunión sin entendimiento con el Grupo Aerolíneas, que incluye a la empresa Austral, concretada en el Ministerio de Trabajo de la Nación.