Fiesta de la Luz de niños en Libertador

LIBERTADOR (Corresponsal). Un grupo de niños, pertenecientes a la Iglesia "Cristo es la única salvación", celebraron la Fiesta de la Luz en la plaza central como una manera de manifestarse en contra de Halloween, bailaron, cantaron y repartieron golosinas.

Norma de Miranda, de la Iglesia "Cristo es la única salvación", mencionó que estaban festejando la Fiesta de la Luz, agregando que "algunos celebran la Fiesta de Halloween, sabemos que ese es un rito que es contra la voluntad de Dios. Si uno entra en internet y busca la historia de Halloween es un ofrecimiento a los espíritus y es por eso que hay tantos chicos que están perturbados, esa es una fiesta de brujas y por eso nosotros hacemos todo lo contrario, sabemos que esto le trae mucha perturbación a los niños y a la familia, por eso es que hay tanta rebeldía. Los niños salen en busca de golosinas, golpean las puertas en cambio nosotros traemos de parte de Dios y voluntariamente repartimos golosinas", afirmó.

Mencionó que proyectaron en una pantalla gigante un video de lo que significa la celebración de Halloween, "es un pacto, muchos no prestan atención y dejan que siga su curso por eso como iglesia y como sociedad que amamos a nuestros niños, realizamos esta Fiesta de la Luz y lo hacemos para toda la comunidad evitando que los niños, y sobre todo la familia, se vuelvan contra Dios. Salimos para anunciar que la verdad nos hace libre. La Biblia dice, dejen venir a los niños a mí porque de ellos es el reino de los cielos, la verdad es que los niños están tan confundidos y perturbados porque no le hemos enseñado la verdad que está en la Biblia y no en una religión, esto es para toda la familia y es por eso que los invitamos a participar", concluyó.