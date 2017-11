La Izquierda tendrá dos concejales en Libertador

El reclamo realizado por el Frente de Izquierda, ante un posible "fraude" en el escrutinio definitivo de las elecciones en Libertador, en la categoría concejales, finalmente le dio la razón por lo que el FIT tendrá dos ediles a partir del 10 de diciembre en ese importante Municipio.

El viernes, desde el FIT alertaron sobre ciertas irregularidades en el escrutinio definitivo, que cambió por completo el resultado de esa elección con lo que había dado el escrutinio provisorio y las cifras que manejaba la Izquierda a través de sus fiscales, y que incluso la UCR había reconocido la derrota.

La Izquierda se basaba en que en las mesas 1.270 de la Escuela Provincia de Tucumán y 1.379 de lote Paulina, tanto los telegramas del correo como las actas de los fiscales del FIT y otro partidos, registraban 37 y 11 votos, y no 0 como señalaba la web de la Junta Nacional Electoral.

Por este motivo, acompañados por el electo diputado nacional Nicolás del Caño, los referentes locales presentaron un pedido de reconsideración que fue aceptado por la Junta, quien autorizó la apertura de las urnas de las mesas cuestionadas. Operativo histórico que tuvo lugar en la mañana de ayer y que después de una hora de trabajo, confirmó lo denunciado por la fuerza que lidera Alejandro Vilca.

"El resultado refleja diferencias que no fueron denunciadas ni observadas oportunamente. Tenían 48 horas para hacerlo, es decir que esto vencía el martes a las 18, pero pasó el tiempo y recién en la última audiencia hicieron el planteo", expresó tras el recuento de votos el juez electoral de Jujuy, Wenceslao Cardozo, quien remarcó que se trató de una operación "excepcionalísima" que pudo concretarse porque las dos agrupaciones políticas que disputaban el cargo, prestaron consentimiento.

Descartó que haya existido un "fraude" en al acto comicial y aseguró que la situación puede atribuirse a "un error humano". "Han aparecido votos que el presidente de mesa omitió, se equivocó o no sabemos qué pasó, pero la solución está a la vista, de manera que podemos darnos por satisfechos por la labor realizada, tanto por los partidos políticos en general como por el personal de la Junta Electoral que ha trabajado denodadamente para que esto pueda suceder con total eficiencia y normalidad", ponderó Cardozo, a la vez que informó que no se tomará ninguna medida en contra de las autoridades de mesa, ya que no existe ninguna sospecha que indique "que se actuó con dolo y tampoco los fiscales que presenciaron la mesa, realizaron observaciones".

Por este hecho, el juez Cardozo reabrió el debate en torno a la necesidad de impulsar una reforma electoral, posicionando al voto electrónico como la principal alternativa de modernización del sistema electoral. "El tema se simplificará si es que se implanta el régimen de voto electrónico o de boleta única, mientras tanto estas diferencias que se puedan producir en el recuento que hace el presidente, siempre va a estar la posibilidad de que existan", expresó.

Tras la confirmación de los resultados, Miguel López y Luis Guerra serán los concejales del FIT en Libertador. "Logramos confirmar lo que decían tanto las actas que manejamos como nuestros fiscales y los de las otras fuerzas políticas", enfatizó Gastón Remy, apoderado del FIT, ratificando a la Izquierda como la "primera fuerza" en ese Municipio ledesmense. Finalmente ponderó el apoyo recibido por parte de la comunidad de Libertador que los acompañaron en la marcha del lunes, para que se respete la voluntad del pueblo.

“Ellos fueron los negligentes”

“Ellos fueron los negligentes que no estuvieron en el escrutinio” definitivo, manifestó Leandro Giubergia, apoderado legal del Frente Cambiemos, quien responsabilizó a la Izquierda de lo sucedido.

“Nos pareció patético que nos estén tratando de esta forma y hablando de fraude, cuando ellos fueron los negligentes que no estuvieron en el escrutinio definitivo haciendo el control respectivo”, apuntó Giubergia, tras la oficialización del triunfo del FIT en Libertador, agregando que durante el escrutinio definitivo se abrieron entre 8 y 9 urnas y en ninguna se detectó irregularidades para ser impugnadas.

Destacó que Cambiemos solicitó la apertura de las urnas tras el planteo de la Izquierda, “porque queremos demostrar que respetamos la voluntad popular y lamentablemente si ellos no cumplen con su trabajo y son negligentes al hacerlo, tuvimos que suplir nosotros esa negligencia pidiendo la apertura de todas las urnas para que se demuestre que no tenemos nada que esconder”.

En ese orden, informó que manejaban datos diferentes a los planteados por la izquierda, un ejemplo de ello es que “hemos crecido alrededor de 9 mil votos en la categoría diputados provinciales, gracias a que contábamos con las actas para poder cotejar el procedimiento”.

Respeto de la voluntad popular

LIBERTADOR (Corresponsal). El intendente Oscar Jayat comunicó que en su gestión de gobierno “fue y será prioridad respetar la voluntad popular” por sobre todas las cosas, felicitando además al FIT por la obtención de dos concejales.

Tras confirmarse por parte de la Junta Electoral Nacional el triunfo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Libertador, luego que las dos fuerzas políticas que obtuvieran la mayor cantidad de votos en esta jurisdicción solicitaran la apertura de urnas en la categoría concejales, el Ejecutivo municipal emitió un comunicado.

En el mismo, el intendente radical señala que “siempre fue y será prioridad de su gestión respetar la voluntad popular por sobre todas las cosas y que los resultados definitivos arrojados en el día de la fecha (por ayer) sientan un precedente y muestra que jamás hubo animosidad de fraude”.

Destaca que contrario a lo que con maldad se opinaba, su partido, en un gesto histórico, acompañó al reclamo del FIT, a pesar de que los apoderados de los otros partidos no adhirieran y que a pesar de que el propio apoderado del FIT no objetara las urnas 1.270 y 1.379 y que tampoco lo hiciera el concejal electo Miguel López el 25 de octubre, hasta consintiendo con su accionar los resultados plasmados en los telegramas labrados por autoridades de mesa y cargados en los cómputos, perdiendo así su oportunidad procesal de reclamar la apertura de las mismas.

El comunicado continúa diciendo que no obstante ante esta postura y el acompañamiento en el reclamo, de manera excepcional la Junta Electoral decidió abrir las urnas reclamadas por el FIT, arrojando el escrutinio los datos finales que se conocieron.

Asimismo, destaca que en su gestión de gobierno no solo se puede hacer mucho por la ciudad sino también dar muestras que se puede ser justo y respetuoso con lo que la sociedad decide.

Finalmente, al tiempo de señalar que hoy corren con más fuerza nuevas ideologías políticas en ésta ciudad, expresa las correspondientes felicitaciones al FIT para seguir construyendo la paz social, el respeto por las instituciones y el mandato popular.