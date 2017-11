Malestar en Perico por el corte de trece palmeras

PERICO (Corresponsal). En las obras del nuevo acceso, la comunidad de esta ciudad lamentó que la empresa constructora cortara trece palmeras de veinte años de vida cuando se podrían haber reubicado

El secretario de Obras y Servicios Públicos y flamante concejal electo, Edgardo Sosa, llamó a su oficina a los representantes de Vialidad de la Provincia y de la empresa constructora Jumi SA para comunicarles que se elabora un informe a pedido de la Secretaría a su cargo para saber exactamente los daños que ocasionó a la ciudad el proceder del personal y máquinas de la empresa en contra de las palmeras que fueron cortadas.

Sosa dijo que "nosotros seguimos la obra del nuevo acceso pero no somos partícipes de la inspección, pero nos sorprendió, nosotros tenemos un protocolo lo mismo que San Salvador de Jujuy, para el tema talado de árboles que costó mucho hacerlo pero se puso en práctica desde abril y es un avance para el medio ambiente. Ahora la empresa en forma inconsulta procedió a talar las palmeras. En realidad había que sacarlas pero no con este procedimiento, si bien allí va la primera rotonda de derivación del acceso y eso está en el proyecto pero hay un protocolo que no estamos cumpliendo con el privado con nosotros mismos y con el organismo que venga".

También el secretario municipal destacó que "se tendría que haber comunicado que se iba a avanzar con la materialización de la rotonda que hay 13 palmeras que están afectadas y tendría que haber ido nuestro encargado de Espacios Verdes y ver cuáles eran posibles de trasladar, bueno eso no sucedió. Yo estimo que de las 13 palmeras, 7 debieron ser trasladadas".

Finalmente el funcionario manifestó que "hubo un daño ambiental, no se cumplió con el protocolo por lo tanto debemos aplicar multas y tendrán que resarcir con especies, tal cual lo expresa el documento, deberán devolver tres especies por cada una de las que talaron más el pago de la multa".