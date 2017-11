Ministerio de Salud, a cirugía

El complejo Ministerio de Salud estaría a punto de pasar por una cirugía mayor. Ya no habría lugar para los retoques en una clásica "cirugía plástica", si entendemos que esta especialidad tiene por objeto la corrección y/o mejoramiento de anormalidades de origen congénito o adquirido. La nueva impronta que le estaría por dar a este organismo su actual titular, Gustavo "Bacha" Bouhid, pasaría más por "ir al hueso", por ser "su" gestión y no un continuador serial de lo que ya venía hecho. Como todo médico trazó un diagnóstico y hoy estaría dispuesto a avanzar.

Uno de los primeros movimientos quizás hayan sido la repentina renuncia de Pablo Perovic, el titular del ISJ, la principal obra social de la provincia, quien sería reemplazado por el contador Pablo Giachino, actual secretario de Egresos Públicos de la Provincia, o quizás la propuesta para que el Dr. Alvaro Cormenzana pase a ser el nuevo titular del Pami.

Cuando hablamos de cirugía mayor la misma pasaría por "extirpar" lo que hasta hoy eran las distintas secretarías. En este mar de rumores se estarían alejando sus titulares quienes serían del "riñón" del hoy senador electo y exministro de esa área, Mario Fiad, porque no compartirían estos supuestos cambios. Sus renuncias serían inminentes. Y por estas marcadas diferencias se descartaría un posible "enroque", o al menos sería muy difícil que suceda. Estas situaciones no hacen más que confirmar las diferencias "de criterio" que existen entre los destacados popes de la medicina local.

Y es que cada uno quiere dejar su impronta.

Este nuevo esquema que se estaría planificando, del que no trascendió fecha ni horario para su implementación, pasaría por modificar lo que hasta ahora se venía dando en la vieja estructura con un ministro y varias Secretarías de las cuales a su vez dependían direcciones y coordinaciones. Lo que se estaría gestando sería mas bien de achique, con una cabeza (la del ministro) y una "súper" Secretaría, que funcionaría como un Viceministerio, anulando las otras o transformándolas en Direcciones Generales. De esta manera se concentraría todo el poder de decisión en una sola persona quien se apoyaría solo en el supuesto viceministro. Si bien no trascendieron nombres todos apuntan a un profesional que vendría del área del Same y que sería de extrema confianza del actual ministro de la cartera de salud.

De ahí para abajo no se descartan otros cambios de funciones o quizás de nombres, pero apuntarían a lograr lo que Bouhid había dicho al momento de asumir, "tirar todos los temas, deshilacharlos de a uno y consensuar las líneas políticas que queremos aplicar", a la vez que