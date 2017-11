Argentina está "comprometida en una lucha frontal" contra el terrorismo

Expresiones de dolor y de compromiso con la lucha contra el extremismo internacional fueron vertidas hoy por el presidente Mauricio Macri y ministros nacionales tanto en la reunión plenaria del GAFI y el Gafilat, que se desarrolla en Buenos Aires, como a través de las redes sociales, a raíz del ataque que tuvo lugar ayer en la ciudad de Nueva York y que causó la muerte a ocho personas, entre ellas cinco argentinos.

Las expresiones de solidaridad, conmoción y repudio al atentado fueron el denominador común de los mensajes que comenzaron con una serie de tuits emitidos anoche por el presidente Mauricio Macri a poco de conocerse la noticia del ataque.

En tanto, esta mañana, en el discurso que pronunció en el Hotel Hilton, en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la apertura de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el mandatario postuló que "no hay lugar para zonas grises" en la lucha contra el crimen organizado.

En la lucha contra el extremismo internacional "no hay lugar para zonas grises", dijo el mandatario, y convocó a "estar comprometidos" en ese combate, al aludir al ataque cometido ayer en Manhattan por un terrorista que atropelló y mató a un grupo de peatones y ciclistas.

"Lamentablemente ayer hubo un nuevo atentado terrorista en Nueva York y hubo cinco rosarinos, jóvenes emprendedores protagonistas de la sociedad rosarina, imagino que con lindas familias y (esa noticia) nos ha pegado mucho", aseguró el jefe de Estado.

En el mismo sentido, advirtió que "los desafíos que plantea la criminalidad organizada se han magnificado", y remarcó que el gobierno nacional está "comprometido en una lucha frontal" contra ese flagelo.

En tanto, durante la presentación del Plan de Participación Público-Privada, etapa 1 de Infraestructura Vial, que se realizaba esta mañana en el CCK, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, manifestó su pesar por la muerte de cinco argentinos en un ataque terrorista en Nueva York, y afirmó que "todos tenemos que estar en contra del fundamentalismo".

"Queremos expresar nuestro dolor y sentido pésame por los argentinos fallecidos en Nueva York, víctimas de otro atentado terrorista que condenamos", dijo Peña y agregó: "Creo que tenemos que estar más unidos que nunca contra el fundamentalismo; estas cuestiones pueden ocurrir en cualquier lado".

También en la reunión del GAFI, el ministro de Justicia, Germán Garavano, expresó -en declaraciones formuladas a la prensa- sus condolencias a familiares de las víctimas, y calificó el hecho como "aberrante y repudiable".

"El país entero sufre un difícil momento ante este grave suceso", dijo y destacó la importancia de tratar de "prevenir este tipo de atentados y cortar la fuentes de financiamiento, que puedan ser detectados previamente y no produzcan muertes como la que están produciendo".

En el mismo ámbito, el canciller Jorge Faurie, aludió -también en diálogo con periodistas- a la importancia que revisten organismos como "el GAFI y el Gafilat, que tienen la misión (la detección de) la búsqueda de financiamiento y del tráfico ilegal de divisas que es un tema muy importante para combatir el terrorismo en sus orígenes".

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, utilizó la red social Twitter para manifestar su solidaridad con los familiares de las víctimas del ataque: "Estoy muy conmovido por el atentado sucedido en NY. Un fuerte abrazo a las familias de las victimas argentinas", escribió.

Luego, la vicepresidenta Gabriela Michetti, remarcó en la misma red social la "conmoción" generada por el atentado en Nueva York y remarcó que el gobierno está trabajando "en auxiliar a los familiares y amigos de las víctimas argentinas".

En tanto, la diputada y una de las fundadoras del frente oficialista Cambiemos, Elisa Carrió, escribió en Twitter: "Acompañemos el profundo dolor de familiares y amigos de las victimas de la tragedia en Nueva York. Recemos por ellos y por la PAZ en el mundo".