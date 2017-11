Actividades de la Fiesta Provincial del Teatro para hoy

La jornada de hoy para la 32° Fiesta Provincial del Teatro que se está realizando en Jujuy, propones por la mañana el seminario con Alan Robinson en la sala "Raúl Galán" del Teatro Mitre desde las 9.30; y el desmontaje de las obras ya presentadas en selección, en la Escuela de La Rosa Teatro.

Por la tarde comienza el Taller de Carmen Baliero en la Casa de las Culturas a partir de las 15; y a las 18 la presentación de su libro en la sala "Raúl Galán" del Teatro Mitre.

Las funciones

A las 20 se presenta en adhesión la obra "Promesa a la Pachamama + Guillermo Llampa", a cargo de La Pastoral Juvenil de Abra Pampa, en elo Teatro El Pasillo.

A las 21, "Palabras insensatas", del grupo Maniobras Teatro de Cuba, también en adhesión, en La Hilandería (Avenida Bolivia al 1600).

Y la obra en selección que tendrá lugar hoy, es "El vestido rojo en la noche del Apagón", de Grupos Independientes de la Quebrada, de Tilcara, que se verá a las 22 en La Mar en Coche (Puna 173, de Barrio San Pedrito).

"El vestido rojo..."

Conversamos con su elenco antes de su presentación en la capital.

Silvina Montecinos, la directora de la puesta, nos habla de esta puesta, nacida en torno a la Red de Teatro Independiente, "en un proyecto que comenzó con el Ciclo de Teatro por la Memoria, dentro de la modalidad de teatro testimonial. Hubo siete escritos de siete dramaturgos, y a mí me llegó este texto. Este se podía jugar desde los títeres, desde el clown, más realista, conjugando participantes muy dispares. Una primera puesta, en el museo Soto Avendaño, fue aprovechar lo fragmentario del texto para montarlo en salas diferentes con publico itinerante".

La obra fue escrita por Flavia del Groso, pero Montecinos nos dice que "buscamos complejizarlo con intenciones poéticas, jugando con la experiencia que se le propone al espectador más desde lo sensorial. Aportamos música en vivo, trabajo corporal, tal como la estrenamos en el 2016 en el Festival de Escuelas Rurales". Esa experiencia, agrega Andrea Ñuño, "era más didáctica para trabajar con adolescentes, en un año en el que justamente cambiaba el discurso hacia los derechos humanos".

La directora define la primera puesta que hicieron "como más atada a la fábula de la protagonista que pierde a su marido, contextualizando y deformando a la vez el contexto. Ahora, en esta tercera puesta, después de tres meses de discusión sobre la idea de la desaparición forzada a raíz del caso de Santiago Maldonado, para nosotros la obra vuelve un poco al texto, agregando escritos, con lo que, de alguna manera, es distinta".

Pablo Alemán explica que "el teatro trabaja con el material sensible de la realidad, y eso hace que este teatro quede inevitablemente ligado a la velocidad de nuestro tiempo. Desde hace cuatro años hasta ahora, hemos desarrollado mecanismos para fortalecer la puesta en escena, porque es una obra con mucho proceso. Cuando vamos al ensayo no tenemos un libreto de hierro, y eso decanta sobre todo en este grupo que es muy grande. No a todos les cae la ficha en el mismo momento, es algo que tiene su vida propia que nos moviliza a los que trabajamos con esta obra que hace referencia al horror".

Siete actores y tres técnicos pondrán esta puesta de "El Vestido Rojo en la Noche del Apagón" a las 22 en La Mar en Coche, dentro de las siete obras que participan de la competencia de la Fiesta Provincial del Teatro.