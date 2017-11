Piden ayuda: se les quemó la casa y le robaron lo poco que les quedó

El hecho ocurrió el pasado 31 de octubre en una vivienda ubicada en pasaje Los Andes 258 del barrio Carolina de la ciudad de Palpalá, aparentemente el incendio se produjo por un cortocircuito.

Julia Fernández, junto a sus cinco hijos salieron de su hogar a las 18 aproximadamente hacia la casa de sus abuelos, un momento después una de sus vecinas la llamó diciéndole que su domicilio se estaba incendiando. De inmediato, su esposo llegó al lugar, junto a un vecino salvaron algunos muebles y luego llegaron los Bomberos para apagar el incendio. El lugar quedó totalmente devastado por las llamas.

Desde ese día, Julia y su esposo no volvieron a llevar a sus hijos al lugar para no asustarlos y no vean como quedó su hogar. Se hospedan en la casa de sus abuelos maternos en el barrio Santa Bárbara de esa localidad.

Pero, el mal momento aún no había pasado para la familia. Una semana después, nuevamente llamaron a Julia para darle otra mala noticia. Los vecinos observaron que dos personas salían de su domicilio llevándose lo poco que les quedaba y no pudieron atraparlos. La desazón de la mujer y su esposo es inmensa: piden ayuda a la sociedad jujeña. "Necesitamos la colaboración de la sociedad para volver a comenzar, perdimos todo. Hasta el dinero del viaje de egresados del niño de 12 que tanto me había costado ahorrar durante el año", dijo.

Sus hijos son cinco en total. Cuatro niñas de 5, 7, 10 y 14; y un varón de 12. Las mujeres calzan entre 28 y 37, y el niño 40.

Llegaron donaciones de palpaleños que se solidarizaron con la cruel situación por la que atraviesan pero necesitan más colaboración de mercadería, muebles, electrodomésticos, etc. "En estas circunstancias cualquier donación nos sirve", mencionó la madre.

Para ayudarlos pueden dirigirse a la casa de los padres de Julia, lugar donde habitan actualmente, ubicada en Mina Concarán 1248 del barrio Santa Bárbara o comunicarse al número 388-155056366.