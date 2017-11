“Estamos preocupados por las reformas anunciadas”

-Quiero conocer su opinión respecto de las reformas que se plantean a nivel nacional y que sin lugar a dudas van a repercutir en la provincia.

-Es así, sin lugar a dudas van a repercutir, sobre todo a los ciudadanos y las economías. Nosotros estamos muy preocupados como lo están también otras partes del país, de la instituciones, sindicatos y jueces en lo laboral y sobre todo desde el Partido Socialista que en toda su historia ha defendido los derechos de los trabajadores y ha sido promotor de las leyes más importante que hay en el país. Respecto a los derechos de los trabajadores, no podemos estar más que preocupados con este paquete de leyes que se está mandando, donde coincidiendo con la postura de la CGT en este caso, son por lo menos catorce puntos los que nos preocupa mucho.

-¿Cuáles serían los puntos principales?

-Son, por ejemplo, el dejar de lado un principio de derecho laboral que tiene un siglo de antigüedad. La relación laboral consta de dos partes, el empleador y el empleado trabajador. El derecho laboral viene a buscar el equilibrio por medio de distintas fórmulas, y en esta ley lo que se pretende es dejar de lado ese principio de que en caso de duda se tiene que interpretar las normas en favor del trabajador. Hay una relación en donde el empleador es la parte fuerte y el empleado la parte débil. Esto es algo que nos preocupa mucho, porque es dejar abajo unos de los principios básicos del Derecho Laboral. Por otra parte, yendo a instituciones concretas que se modifican, como por ejemplo el modo de cálculo de la indemnización por despido, porque hasta ahora se paga un mes de sueldo por un año de servicio, fracción mayor de tres meses. Para esto se toma el sueldo en bruto, con lo premios, las comisiones, los adicionales que el trabajador perciba. Lo que busca este proyecto es que se perciba el sueldo básico, lo cual bajaría el monto de indemnizaciones facilitando que haya despidos.

-Mas allá de esos planteos, y teniendo en cuenta la situación actual del país, ¿no cree que en algún momento se tiene que dar una reforma laboral?.

-Yo creo que constantemente se están dictando leyes que promueven distintas formas de buscar mayores fuentes de trabajo, mayor protección de los derechos de los trabajadores y también mayores garantías para los empleadores. Pero creo que esto tiene que ser fruto del diálogo, fruto de escuchar sobre todo a las partes, trabajadores y empleadores. Creemos que está faltando que se escuche a los trabadores, porque los empleadores están en el Gobierno en este momento. Entonces parece que hace falta la voz de los trabajadores. Constantemente es necesario adecuar las leyes, entre ellas, la ley de contrato de trabajo, que lleva 53 años. Se fueron haciendo modificaciones todo el tiempo, durantela dictadura militar y el Gobierno de Alfonsín. Hasta ahora nunca hubo pretensión de una modificación tan grande de todo el cuerpo formativo como se pretende ahora.

-El Gobierno dice que con esto se apunta a generar el blanqueo y más puestos de trabajo. ¿Usted cree que van por ahí o se están equivocando?

-A esto ya lo hemos probado muchas veces. Decir “blanqueamos” como si esto fuera una fórmula mágica para que haya más puestos de trabajo, y se ha visto que no. El blanqueo en todo caso ha servido para que muchos empresarios puedan seguir ganando sin producir más. Es decir que “paguen el pato” los trabajadores y eso es en lo que no estamos de acuerdo. Acá con ninguna de estas fórmulas se va a conseguir más empleo. Lo que se va a conseguir es que los trabajadores les den mayor valor agregado pero a los empleadores.

-¿Respecto a la reforma previsional, cómo la ve?

-Es otro punto que preocupa. El modo de cálculo que se está previendo hacer respecto a los jubilados es también un retroceso respecto de lo que hoy tenemos, que no es la movilidad de 82 por ciento que nos garantiza la Constitución y también de distintos aspectos. Incluso se dictó una ley en su momento que fue promovida en ese entonces por los senadores Gerardo Morales y Rubén Giustiniani y que fue vetada por la expresidente Cristina Kirchner. Yo digo que ésta nos lleva más atrás. Es más distorsiva y perjudicial para los jubilados.

-En general, ¿cómo sería su postura ante estos anuncios del Gobierno nacional si se tiene en cuenta que también integra en la provincia el bloque de Cambia Jujuy cuyo gobernador apoya y acompaña las políticas del presidente Macri?.

-Nosotros integramos el Frente Cambia Jujuy, que no es el Frente Cambiemos. No hemos apoyado en su momento la candidatura del presidente Macri y hoy en día no formamos parte de ese Frente Nacional. Acá sí estamos en el Frente Cambia Jujuy, que es un sector que los formamos 24 partidos y desde ese punto de vista tenemos mucha independencia para trabajar. Justamente somos partidos distintos y seguimos manteniendo nuestra identidad partidaria de principios e ideología. Tenemos muy buen diálogo entre las distintas fuerzas, pero la verdad no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Nos movemos totalmente de acuerdo a nuestros principios partidarios.