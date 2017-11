Abogada denunció que fue intimidada

Una abogada del foro local denuncio ser víctima de apremios, amenazas y de intimidaciones por parte del personal perteneciente a la Unidad N° 4 del Servicio Penitenciario Provincial y del presidente de la Cámara de Casación Penal Luis Ernesto Kamada.

“Cada vez que tengo que ir al Penitenciario entro en pánico, me asusto terriblemente y me deprimo”, relató la letrada.

La denuncia pública la realizó la abogada Ivone Gareca Raldes al programa "Tiempo compartido" que se emite de lunes a viernes a través de Jujuy FM, en el 101.7.

De acuerdo a lo expresado por la letrada las intimidaciones se habrían concretado a mediado del mes de septiembre cuando concurrió a la mencionada unidad penal a entrevistar a un interno.

"La experiencia vivida en esa oportunidad es indescriptible -señaló Gareca Raldes- me dejaron encerrada en un patio con dos internos a los efectos de silenciarme e intimidarme, me hicieron pasar a un patio que conduce a una sala donde recibiría a mi cliente, mi defendido y al salir a ese patio la guardia y bajo llaves me dejó sola sin custodia y a merced de dos detenidos, circunstancia que al percibir la maniobra delictiva, y para preservar mi vida corrí pidiendo auxilio, tocando puertas y gritando por espacio de varios minutos, no se me auxilió y se me abandonó a mi suerte".

Consultada sobre si recurrió a la Justicia la letrada indicó que "por nota me dirigí al doctor Kamada, que nada hizo, no me proveyó de custodia, no hizo nada".

Consultada sobre si había reiterado alguna denuncia en contra del Servicio Penitenciario indicó que "el juez Kamada solo elevó un oficio solicitando qué había pasado, una vergenza. Aquí en Jujuy no voy a realizar denuncia alguna, yo para ingresar debo ir acompañada de un escribano público o alguna persona, pero ahora cambió todo, solo ingreso a la parte de las oficinas".

Consultada sobre dónde realizará la denuncia Gareca Raldes indicó que "la haré en Capital Federal donde ya mantuve contacto con las autoridades del Colegio de Abogados de la Caba a quienes le cayó muy mal en virtud de no haber sido protegida".

Finalmente Ivone Gareca Raldes indicó que aquí en Jujuy y en uso del artículo 407 el juez Kamada me amenazó con hacerme detener, eso fue en una audiencia y está escrito".