Diana Baroni brinda clínica y concierto en Tilcara

TILCARA (corresponsal) Hoy con una clínica de 10 a 12 y de 17 a 19, y mañana en concierto desde las 20, Diana Baroni compartirá, en la sala Barbarita Cruz de Tilcara, su experiencia con la música antigua. La rosarina recuerda que "empecÚ a estudiar música muy chiquita con el mÚtodo Orff, un mÚtodo para niños que antes de la lectura trabaja la escucha, con lo que desarrollás la memoria auditiva. Eso definió muchas cosas de mi personalidad musical".

Nos cuenta que "así no tenÚs miedo de tocar sin partitura, trabajás en equipo y aprendÚs a tocar muchos instrumentos a la vez hasta que encontrás el que se te devela. Fui de las primeras generaciones que, en Argentina, se educaron con este sistema, y eso me permitió volver a la tradición oral despuÚs de haber pasado por una formación más acadÚmica. Y a los diecisiete viajÚ a Europa con una beca de Yehudi Menujin, con lo que estudiÚ con este señor maravilloso". Recuerda que "era una escuela de música de cámara que apuntaba a jóvenes virtuosos, algo con lo que no me identificaba. ViajÚ a dedo por un año, empecÚ a estudiar musicología, escuchÚ conferencias alucinantes, volví a Argentina tras tocar en la calle, hacer cursos, hasta que hice el Pierrot Lunar de Schömberg, en el teatro Colón, con Gerardo Gandini cuando se abrió el Centro de Experimentación". De ese regreso, nos cuenta que "empecÚ a trabajar como música, tuve una beca de la Camerata Bariloche donde estudiÚ más la flauta moderna, daba conciertos y la música contemporánea me dio las posibilidades que buscaba, completando desde mi persona lo que me daban las partituras, cosa que pasa igual con la música antigua: tenÚs manuscritos que no te dan la información completa".

Hablando de la música antigua, hace referencia a "la formación renacentista, donde eras músico, filósofo, matemático, traductor, y eso hacía a una formación global. Conocerlo te permite acercarte a la partitura no solamente para descifrar un código, sino con toda esa información que te viene a completar la interpretación. En ese tiempo yo vivía de ser flautista, y la Fundación del Teatro Colón me beca para volver a Europa. Desde 1995 vivo en Europa, y me iniciÚ en la música histórica en la Escuela Cantorum de Basel, en Suiza".

Estudios en Holanda, trabajo en Francia, Diana Baroni nos dice que "así se va yendo la vida. Conmigo nunca funcionaron las etiquetas, siempre elegí lo que quise estudiar, y le agreguÚ el canto, que comencÚ con la música contemporánea. EmpecÚ a trabajar con Lincoln Almada con música popular latinoamericana, sin partituras como al comienzo de mi formación y así se fue montando el asunto con la flauta barroca, vinculado a la cosa jesuítica".

En 2002 graban juntos el Son de los Diablos "y siguieron cuatro discos más", nos dice. "TrabajÚ entonces en buscar una fuente barroca, con instrumentos de Úpoca, investigando manuscritos de Baltazar Martínez Compañón, un obispo que anotó la música popular del siglo XVIII, le sumamos música afro peruana tradicional, trabajando con músicos tradicionales que no leían música, acompañado con cosas de Chabuca Granda, y eso es un poco lo que traigo a Tilcara".

Baroni dice que "vine a Capec, para trabajar con la orquestita de los chicos de acá, abierta a músicos del lugar, tratando de contarles mi experiencia sobre cómo abordar manuscritos de música popular del siglo XVIII, en una clínica que comenzará el sábado (por hoy) y para lo que es recomendable que traigan sus instrumentos. El domingo será el concierto. Voy a hacer una parte sola en canto, flauta y percusión, a lo que se va agregar lo que salga bien del sábado y tres temas de los chicos de la orquesta".