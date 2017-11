Gimnasia espera por el choque ante Riestra

Gimnasia ya tiene todo listo para el choque de mañana, en el cual buscará volver a la victoria cuando reciba a Deportivo Riestra en el marco de la octava fecha del certamen de la B Nacional.

Martín Astudillo realizará dos variantes en la formación que viene de empatar ante Los Andes por la jornada anterior, donde claramente fue perjudicado con el cobro de un penal inexistente en tiempo adicionado al reglamentario.

Dando vuelta de página a esta historia, es que el "lobo" necesita imperiosamente volver a ganar. Y que la victoria sea en casa será aún más fortificante, ya que es clave siempre para que una campaña sea positiva que los puntos en el estadio "23 de Agosto" no se vayan.

El entrenador mendocino se inclinó por los ingresos de Patricio Matricardi en lugar del suspendido Alejandro Manchot, en un cambio obligado, mientras que en la ofensiva Lihué Prichoda ocupará el lugar de Maki Salces por la banda derecha. El resto de los jugadores, serán los mismos que se presentaron desde el arranque en Lomas de Zamora.

Prichoda llegó en esta temporada al club jujeño y luego de ser recambio permanente para el técnico, tendrá la posibilidad de ser titular por primera vez en la temporada. El exBanfield aportará su experiencia para que Gimnasia pueda doblegar a Deportivo Riestra, quien está necesitado de puntos debido a la quita que sufrió en su ascenso desde la B Metropolitana, que lo tiene por ahora en la tabla de posiciones con -11 unidades y prácticamente condenado a un milagro para no descender.

Sigue la octava fecha

LUCAS NARDI. ENTRENADOR DE QUILMES QUE HOY ENFRENTARÁ A NUEVA CHICAGO.

Quilmes, necesitado de ganar para acercarse a la punta, será local ante Nueva Chicago, que suma cinco partidos sin perder, en uno de los tres cotejos a jugarse hoy en la continuidad de la octava fecha.

El encuentro se desarrollará en el estadio “Centenario” de la ciudad de Quilmes, desde las 17.05, será televisado por TyC Sports y tendrá como árbitro a Luis Alvarez.

También jugarán hoy, en Mar del Plata, Aldosivi vs. Flandria, desde las 17 con el arbitraje de Mariano González, y Sarmiento de Junín vs. Santamarina de Tandil, a las 18 con Luis Alvarez como referí.

Quilmes (11 puntos) hace dos cotejos que no gana y no puede dejar escapar más puntos en su búsqueda de la punta para volver a la máxima divisional, mientras que Chicago (10) tiene a favor que no pierde hace cinco fechas, pero lo negativo es que suma tres empates seguidos.

En Quilmes el entrenador Lucas Nardi haría dos cambios, Rodrigo Mieres irá por Román Strada y Matías Nouet por Francisco Llarregui; mientras que en Chicago el entrenador Facundo Arguello ordenaría el ingreso de Norberto Palmieri por Matías Vera, aunque podría haber más variantes.

Aldosivi (11) será local ante Flandria (2). El “tiburón”, por ahora, es muy irregular, mientras que el equipo de Jauregui suma 12 partidos sin ganar y tiene uno de los tres promedios más bajos y está en zona de descenso. En Aldosivi el entrenador Walter Perazzo dispondría los ingresos de Franco Canever, Leandro Somoza y Nicolás Franco por Lucas Kruspzky, Nahuel Yeri y Fernando Telechea, respectivamente.

En Junín, Sarmiento (6) será local ante Santamarina (8). Un cotejo entre equipos que alternan triunfos con derrotas, campaña que los ubica de mitad de tabla para abajo.