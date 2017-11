Se prevé equipar a las fuerzas en emergencias

El ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad visitó la provincia para el cierre de las actividades del simulacro de respuesta inmediata ante un sismo, en cuyo marco anunció que se prevé priorizar en las provincias en riesgo por lo que seguirá esta tarea en San Juan y Mendoza. Dijo que se equipará a las Fuerzas Amadas en emergencias.

Lo afirmó junto al gobernador Gerardo Morales en la ciudad Cultural donde se instaló el Comité Operativo de Emergencias, donde se cerraron las actividades de respuesta inmediata desarrolladas con el Ejército y todos los organismos de emergencias de la provincia.

Ponderó la experiencia y la coordinación para palear este tipo de fenómeno, destacando además el rol del periodismo, en la ayuda del comando en emergencias climáticas y desastres naturales.

"La prioridad para el Ejército es el equipamiento en el tema de las emergencias. Como consecuencia del cambio climático las emergencias son variadas y tenemos que estar muy preparados para dar respuesta rápida a la gente, y estamos adquiriendo experiencia y equipamiento para hacer frente a estas situaciones que muchas veces son terribles", precisó el ministro.

Sostuvo que están trabajando en primera instancia en las provincias de mas riesgo, por lo que se prevé trabajar también en San Juan y Mendoza. Destacó que en Jujuy ya pasó y ahora hubo una positiva experiencia en esta tarea que se desarrolló, en alusión al simulacro de respuesta inmediata. Además planteó que se prevé incentivar el rol del periodismo en las emergencias climáticas y desastres naturales.

En ese sentido el gobernador Gerardo Morales destacó las actividades que incluyeron hipotéticos hundimientos, choque de trenes, derrame de productos químicos, evacuaciones y otras, donde trabajaron especialistas de emergencia de nación, provincia, responsables de municipios, para aprender la coordinación, comandado por el Ejército Argentino, y que incluyó talleres de formación.Por otro lado, el ministro Aguad anunció que prevén realizar un cambio muy importante en las Fuerzas Armadas y en el reequipamiento de las fuerzas, al contemplar que actualmente las amenazas e hipótesis son distintas a las del siglo XX. De hecho anunció que se adquirieron aviones franceses y barcos.

"El Ejército tiene que convertirse en una fuerza de despliegue muy rápido y eso va a significar grandes modificaciones. Y la Armada y la Fuerzas Aéreas van a tener como gran objetivo el cuidado de uno de los recursos naturales más importantes que tiene el mundo, que es el Atlántico Sur", aseguró.

Dijo que se pretende resguardar 350 millas del Atlántico Sur, donde se prevé cuidar tanto el espacio aéreo como marítimo. Anunció sin embargo que el Ejército tendrá que desplegarse en las montañas, donde vive mucha gente, por entender que las Fuerzas Armadas se deben integrar a las fuerzas productivas y fuerzas vivas de todo el país.

En relación al narcotráfico, que si bien es materia del Ministerio de Seguridad, aclaró que las Fuerzas Armadas se ocuparán de la "ciber defensa" que afecta a la fuente de información e infraestructura digital de Argentina, por lo que prevé colaborar en la seguridad en defensa contra el terrorismo internacional.

Avance en torno al bioetanol

El gobernador Gerardo Morales explicó que durante la última reunión de los gobernadores con el presidente Macri, aseguró aún están en discusión temas de las economías regionales y anunció que se prevé revisar la situación del bioetanol.

”Se va a revisar la situación del bioetanol, allí la idea es parar estas resoluciones que han bajado el precio, constituir una mesa supra-alcoholera para trabajar las campañas que vienen, y las que vendrán. Estamos también discutiendo cuestiones que tienen que ver con internas”, aseguró el gobernador.

Planteó además que afortunadamente no hubo ninguna afectación en el esquema de la producción tabacalera, para Jujuy.

En torno a las economías regionales, dijo que también se trató mantener el nivel de recursos y coparticipación, y aseguró que este nuevo consenso planteado es “saludable” y apunta a “caminar a un país que no sea tan caro, que no sea tan imposible de producir, que acompañe el crecimiento, medidas que bajen la presión tributaria”, afirmó.Por otro lado, consideró que hay algunas medidas de la reforma laboral que consideró positivas como el mínimo salarial no imponible de 12 mil pesos. En relación a ingresos brutos, explicó que Jujuy está dentro de los parámetros que se están planteando a nivel nacional, aunque otras provincias tendrán que hacer un gran esfuerzo en ello y que en Jujuy no habrá tanto impacto sino que se tendrán que modificar algunas estructuras. Dijo que se pasó a un cuarto intermedio para la próxima semana, y que los equipos técnicos trabajan con los de nación.

Manejo de prensa

Daniel Russo, subsecretario de Protección Civil de la nación planteó que tan importante como el manejo de cadáveres o de crisis es el manejo de prensa, por lo que también se dictó un curso en ese sentido con la prensa local. Dijo que hay que llegar a la gente para que entienda y respete que se le están dando indicaciones para salvar su vida. “Es muy importante la comunicación a través de los medios, del funcionario con su gente, su población porque es la destinataria de nuestras acciones”, precisó.

Explicó toda la población debe estar capacitada para auto-protegerse por lo que para llegar con las indicaciones es clave la prensa.