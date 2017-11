Sismo de 5.0 despertó a los salteños a la madrugada

Un fuerte sismo sorprendió a los salteños en la madrugada hoy, cerca de la 1.20. Fue de 5º de magnitud en la escala de Richter, con epicentro a 18 kilómetros de la ciudad de San José de Metán y a unos 10 kilómetros de profundidad. Es decir, que se trató de un movimiento muy superficial, que se hizo sentir. Las vibraciones se extendieron por más de 10 segundos, en algunas zonas. Protección Civil informó, que hasta el momento no se registraron reportes de víctimas ni daños materiales de consideración en el sur provincial.

También el la ciudad de Salta el fenómeno lanzó una alarma. En varios puntos del conglomerado urbano, la gente de sueño liviano y quienes se encontraban despiertos a esa hora de la madrugada salieron de sus casas y departamentos, hasta que todo volvió a la normalidad.

W. Echazú, un vecino de barrio Juan Pablo II, contó que el susto fue mayúsculo. "El fuerte sacudón me despertó. Soy un tipo delgado y de movimientos ágiles, así que salí rápidamente de mi departamento en bata y pantuflas para cobijarme en el jardín, donde ya había un gran número de vecinos. Después no pude pegar un ojo. Quedé aterrado. Pero menos mal que pasó todo", señaló el joven fotógrafo de la zona sur.

Seis temblores en 24 horas

Seis temblores en las últimas 24 horas se registraron en Salta. Si bien el más pronunciado tuvo como epicentro a Metán y se sintió en gran parte del territorio salteño y provincias vecinas, los restantes cinco se produjeron en el llamado triángulo sísmico de Los Andes, ubicado entre San Antonio de los Cobres, Tolar Grande y la localidad jujeña de Catúa. Las intensidades fueron de 3º a 4.4º en la escala de Richter. El último y el más intenso ocurrió a las 7.55 de hoy.

Salta, en zona de riesgo

De acuerdo a los especialistas, Salta se encuentra ubicada en una zona de riesgo de ser afectada por movimientos de cierta intensidad. Sin embargo, resaltaron que no hay que tener miedo, porque esto siempre fue será así, pero lo cierto es que hay que estar preparados. Lo que hace falta es generar conciencia de que se habita una zona de peligrosidad, por lo que se deben tomar los recaudos necesarios en todos los aspectos.

Respecto a las construcciones, existe una normativa muy completa y específica, pero hay que hacerla cumplir. Debe haber planes de contingencia en hospitales, oficinas y establecimientos educativos.

Salta es una de las provincias con mayor peligrosidad sísmica, encontrándose en un grado 3 dentro de una escala que va de 0 a 4. En un escalón superior se encuentran Mendoza y San Juan.

En cuanto a la disminución de actividad sísmica registrada en los últimos tres años, el geólogo salteños Jorge Torres contó: "Es una situación contraproducente, ya que con los movimientos en mayor o menor medida, la tierra libera energía. De no ocurrir, puede esperarse que esas liberaciones ocurran en algún momento con mayor magnitud".

Torres aclaró que se trata de fenómenos naturales que no se pueden predecir. "Los antecedentes de sismos hacen vislumbrar, como decía el Dr. Viramonte, que un temblor grande pueda ocurrir, pero no se puede predecir cuándo. Esto es algo que puede ocurrir en cientos de años, como el que aconteció por ejemplo en 1973 que rondó los 7,3º", puntualizó.

Muchos de los temblores que ocurren en territorio salteño, a grandes rasgos, se originan en el marco de acomodamientos de placas y presiones de fallas. Son frecuentes, por ejemplo, en el sistema de Santa Bárbara. La posición de Salta en el flanco de los Andes es de gran dinamismo, ya que la placa tectónica del Pacífico se sumerge debajo de la placa de América del Sur, lo que genera un constante reacomodamiento.