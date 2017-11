Gimnasia busca una sonrisa en su estadio

Gimnasia buscará volver a sonreír en casa, cuando esta tarde reciba a Deportivo Riestra en el marco de la 8§ fecha del torneo de la B Nacional. El encuentro se disputará desde las 17, con el arbitraje de Ariel Suárez.

El "lobo" llega luego de un injusto empate ante Los Andes la jornada pasada y en medio de un clima de cambios producto de las recientes elecciones efectuadas en la institución donde se renovó el 50% de la comisión directiva.

Esta situación, esperan desde la flamante nueva CD, influya en la convocatoria de la gente y que finalmente se acerque al estadio "23 de Agosto" y que luzca el marco de público que se espera.

En cuanto a lo futbolístico, Martín Astudillo decidió en la semana realizar dos variantes en su equipo. Patricio Matricardi reemplazará a Alejandro Manchot en el fondo, mientras que Lihué Prichoda irá en lugar de Maki Salces. El resto de los jugadores serán los mismos que vienen de empatar en Lomas de Zamora.

Otros partidos

Agropecuario Argentino, de Carlos Casares, líder del torneo, afrontará una arriesgada visita a All Boys, que de local obtuvo 16 de los últimos 18 puntos, en uno de los partidos a desarrollarse por la octava fecha de la B Nacional de fútbol.

El encuentro se celebrará este domingo en el estadio Malvinas Argentinas, desde las 15.05, con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Los restantes compromisos serán: Villa Dálmine vs. Sportivo Estudiantes (15.05), Ferro vs. Brown de Adrogué (17, por TyC Sports), Boca Unidos vs. San Martín de Tucumán (17) y Mitre de Santiago del Estero vs. Juventud Unida (19).