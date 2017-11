River Plate se aferra a la final federal

River Plate, que atraviesa un duro momento tras quedar fuera de la Copa Libertadores y perder el superclásico ante Boca como local por la Superliga, intentará acceder hoy a la final de la Copa Argentina cuando juegue ante un sorprendente Deportivo Morón, que actúa en la B Nacional, en una de las semifinales del certamen federal.

El partido se desarrollará en el estadio "Malvinas Argentinas" en la ciudad de Mendoza, desde las 20.30, con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisado por TyC Sports.

El ganador de esta semifinal definirá el título ante Atlético Tucumán, que venció en definición desde el punto penal a Rosario Central.

En caso de empate al término de los 90 minutos la definición será con remates desde el punto penal. Si River llega a la final, Atlético Tucumán avanzará a la Copa Libertadores de 2018 ya que el "millonario" está clasificado.

River llega a esta instancia herido. El primer golpe que recibió fue haber sido eliminado por Lanús en la semifinal de la Copa Libertadores, el gran objetivo, y de la manera en que sucedió: tras estar en ventaja en el resultado global por 3 a 0 y caer 4 a 3.

El dolor ocasionado por esa frustración aún no era parte del pasado para el equipo que dirige Marcelo Gallardo cuando se presentó otra dura prueba como lo es el superclásico y fue otro fracaso para River que perdió por 2 a 1 ante un puntero Boca Juniors, quedando a 12 unidades de su rival de siempre.

La derrotas traen consigo más que tres puntos perdidos, tras ellas también se pierde la tranquilidad y llegan los rumores y malos entendidos como las desafortunadas declaraciones del manager Enzo Francescoli desacreditando al arquero Germán Lux a tal punto que debió disculparse. Esta Copa Argentina, en la que es vigente campeón tras ganar la anterior ante Rosario Central, es un bálsamo para River que llegó a esta instancia luego de vencer a Atlas (3-0 en 32§), Instituto (4-1 en 16°), Defensa y Justicia (3-0 en 8°) y Atlanta (4-1 en 4°).

Morón es la gran sorpresa de la Copa. El "gallito" acaba de ascender de la Primera B al Nacional B (está 20° con 8 unidades) y tras esa alegría, una clasificación a la semifinal de la Copa Argentina y jugando ante un "gigante" como River. Además Morón, dirigido por Walter Otta, llegó sin recibir goles en contra y eliminando a cuatro equipos que intervienen en la Superliga como Patronato (2-0 en 32°), San Lorenzo (1-0 en 16°), Unión (0-0 y 5-4 en definición desde el punto penal) y Olimpo (1-0 en 4°).

Es obvio que Morón está más que conforme con haber llegado a esta instancia, pero, nadie le quita al equipo del oeste bonaerense el derecho a soñar con una épica victoria.

“Muñeco” a disposición

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo que quiere seguir siendo entrenador del equipo y que le comunicó a todos los candidatos a presidente que está disponible para poder continuar en el cargo que asumió en julio de 2014. “Tantas veces me preguntaron, tantas conjeturas hubo y como se va a hablar de esto hasta el final, es que le acabo de comunicar a los cuatro candidatos a presidentes que estoy a disposición de River para poder continuar siendo el entrenador del equipo”, destacó el entrenador.

“Tengo el deseo de seguir al frente del equipo y eso les comenté a todos los candidatos. Es una cuestión de sentido de pertenencia, siento que tengo ganas, disfruto, hay desafíos, no hay muchas cosas más, por eso me pongo a disponibilidad del futuro de River”, sostuvo. Gallardo, cuyo contrato con el club de Núñez vence el 31 de diciembre, destacó que “no quería que se siga especulando, la decisión la tomé y por eso la comuniqué. Lo mío no tiene nada que ver con la política, por eso les dije lo que pienso y siento a los candidatos, porque no quería que se mezcle”.