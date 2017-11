VIDEO: "Hay una saturación del perfil docente en la provincia"

La reforma educativa que plantea el Gobierno provincial disparó numerosas reacciones en distintos estamentos de la sociedad. La viralización en la web de la resolución 7.239 fue tomada justamente por el lado del cierre de cinco carreras que encendió distintas reacciones.

¿A dónde se quiere llegar con esta famosa resolución?. Al respecto la directora de Educación Superior, Natalia García Goyena en una visita a nuestra redacción dijo que "no estamos hablando de reformas en nivel superior, sino en un plan integral de mejoras del sistema formador".

"Es una definición política que tiene que ver también con un diagnóstico que se realizó en la provincia de cuáles son las ofertas de formación docente que hay en todos los Institutos de Educación Superior (IES). Cómo fueron surgiendo esas ofertas, qué necesidades fueron resolviendo y cuáles son las que necesitamos ahora", indicó.

La funcionaria señaló que existe un IES por región, salvo Región III que tiene más institutos "y casi todos tienen la formación de primaria e inicial. Los IES tienen el 90 % de sus horas destinadas a la formación inicial y no se cumplen las otras funciones del sistema como ser la de investigar cuáles son las necesidades que se van teniendo a lo largo de los años o el apoyo de las escuelas".

"En algunos casos hay experiencias de capacitación, de investigación y de apoyo de escuelas, pero no como funciones institucionalizadas en el sistema. Tienen que ver más con algún docente que le guste la actividad, algún proyecto particular institucional, pero no tiene la característica de una función institucionalizada en el sistema. Éstas funciones que nombré, están dentro del plan, son fundamentales para mejorar el sistema obligatorio".

Al dar ejemplos de esta función, García Goyena señaló que "los institutos forman un docente, éste se inserta en el sistema obligatorio. Ya sea primaria, secundaria o nivel inicial, y los institutos deberían permanentemente estar apoyando en la capacitación de sus docentes, porque además por ley la capacitación debe ser gratuita y brindada por el Estado".

Respecto a la importancia de la investigación, dijo que le permite a los institutos ver qué puede estar pasando en cada región, "porque hay diferencias en los resultados de aprendizajes de los alumnos. Qué podríamos hacer para mejorar prácticas de enseñanza. Esas son funciones de investigación, para que luego el Instituto apoye a las escuelas".

"El instituto no es sólo formador de docentes. Al tener presencia en cada una de nuestras regiones de la provincia deberían ser promotores del desarrollo de calidad y estar atento a ver cuáles son las necesidades, no solamente de formación docente, sino formación técnica. Cuáles son las necesidades productivas o qué perfiles estamos necesitando para esa zona. Ahora el Gobierno tiene emprendimientos que tienen que ver con el desarrollo de la provincia. El Instituto tendría que estar adelante de esos proyectos. Vamos a tener dentro de poquito todo lo que tenga que ver con las energías renovables, el litio y ya tendríamos que estar formando técnicos que podamos insertar en esos nichos económicos, porque si no vienen de afuera".

Al avanzar en la justificación de lo que llevó al Ministerio de Educación a buscar mejoras en el sistema dijo que "si vamos a la historia, los Institutos surgen con la necesidad de cubrir maestros en primaria desde la época de Sarmiento y se mantuvo esa lógica. Hace varias décadas, al tener universalizada la formación o el sistema obligatorio de primaria, hay una saturación de ese perfil. Tenemos en la provincia muchísimos docentes, 2.000 en primaria y 1.500 en el nivel inicial que están hace unos 10 años recibidos y que no se insertan en el sistema. Quiero ser clara. No se insertan en el sistema porque no hay vacancias. Muchos plantean "no sobran docentes, faltan escuelas", en realidad es una gran falacia porque no faltan escuelas. Sí tenemos escuelas con poblaciones de 40 alumnos, las escuelas céntricas, las más buscadas. Pero si vos haces un promedio de los alumnos por grado estamos bastante bajo de los 40".

Entonces. "En la medida que ordenemos este sistema, vamos a mejorar la formación de los docentes. Y esto está comprobado en el mundo que la mejora de la formación docente tiene un impacto significativo en las mejoras de los aprendizajes".

Al referirse al tan mentado cierre de carreras fue clara. "No se cierran las carreras y esto es muy importante que quede claro, porque sino genera un miedo en aquel alumno que la está estudiando. Si ya es un alumno matriculado tiene todas las garantías de terminar la trayectoria y recibirse. Lo que se hace suspender es la matriculación del año 2018 en las carreras de inicial, primaria y educación física, por los motivos de que son carreras que están saturadas".

Asimismo dijo que hay perfiles dentro de la primaria que no se están cubriendo. "Como política provincial se está ampliando la cobertura de la sala de 4 .Estamos asumiendo como Estado lo que no se asumió hace muchos años que es la demanda de las guarderías de la salita de 3. La mayoría están a cargo de privados con serias irregularidades, muchas veces bajo condiciones bastante riesgosas porque son en una casa".

El Ministerio de Educación se está haciendo cargo de esto, "vamos a necesitar perfiles docentes que son distintos al maestro de jardín de infante". El maestro de jardín está formado y estudia a niños de 4 y 5 años donde el objetivo tiene que ver con la incorporación de ese niño a la lectoescritura. La salita de 3 y los maternales tiene otro niño y otras necesidades. "No tenemos perfiles docentes formados para atender la necesidad educativa, porque no son guarderías donde dejo un niño para satisfacer las necesidades de esa población que es diferente. Entonces, por qué no formar los perfiles que estamos necesitando y dejar de formar los que no van a trabajar".

Haciendo una ecuación García Goyena ejemplificó que "sabemos que nuestros jóvenes que van a los profesorados que son de 4 años, tienen una situación muy vulnerable, económica y socialmente. Hacen un gran sacrificio. Logran recibirse luego de 8 o 10 años. Se inscriben en junta y tienen que esperar entre 8 y 10 años más para trabajar. Estamos hablando de casi 20 años de la vida de una persona. Entonces es una decisión política que había que tomar, era necesario y que es obligación del Estado tomar. Porque más allá de los intereses individuales y sectoriales que son válidos, el Estado tiene que hacerse cargo de un bien común, de todos. Este sector no estaba pensado por nadie, sino que tampoco era defendido por el gremio. ¿Quién defendió a los docentes desocupados por estos 10 años?.

Carreras técnicas

Al referirse a la oferta educativa que proponen para reemplazar a las “saturadas” carreras, señaló que, “la resolución le plantea a los IES que las carreras del profesorado que suspende matrícula, las transforme en carreras técnicas. Por lo tanto, hay conversión de oferta, no se suspende la matrícula, sino que se transforma la oferta, esa es una de las opciones que tienen”.

Dentro de esa transformación se está creando un nuevo IES, el Nº 12, que tendrá a su cargo la preparación para la enseñanza de Lengua y Matemáticas. “Nación ofrece construir un edificio nuevo que va a tener la experimentación de un modelo pedagógico totalmente distinto”.