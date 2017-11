Estudiante tilcareño en Olimpíada de Filosofía

Alejo Redín está en cuarto año de la Escuela Normal "Doctor Eduardo Casanova" de Tilcara, nos cuenta que "a principio de año nos pidieron un ensayo sobre temas como el trabajo, educación o tecnología, y yo escribí sobre el trabajo. Mi ensayo fue seleccionado y nos fuimos preparando para lo que fue la olimpíada de filosofía, de la que participamos a principio de me".

Nos dice que "al principio no tenía muchas ganas de ir, pero mis padres me apoyaron, me convencieron y me animé y estuvo bueno. En las olimpíadas cada uno lee su ensayo y, luego, los otros compañeros te pueden hacer preguntas, o los tres profesores que están de jurado. Mi tema fue La Dignidad del Trabajo y hablo mucho sobre los derechos del trabajador".

Alejo dice que "ahora tenemos que ir a Tucumán, tenemos que prepararnos para esta nueva instancia. Voy con el mismo trabajo pero tengo que prepararme para argumentar mejor las respuestas. Hubo dos categorías a nivel provincial: ensayo y diálogo filosófico, y yo salí primero en ensayo con el seudónimo de Cacuí".