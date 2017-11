Buscan reducir impacto del aumento en energía

Se estima que con la readecuación del precio mayorista, las facturas podrían tener una suba de entre el 30% y 40%.Desde la provincia solicitarán a la Nación que el incremento sea progresivo y que no supere el 10 %.

Ante la convocatoria de una audiencia pública del Ministerio de Energía de la Nación para debatir el porcentaje de actualización del cuadro tarifario del servicio de energía eléctrica, el titular de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras Concesiones (Susepu), Héctor Simone remarcó que la provincia participará de la convocatoria con el fin de buscar reducir el impacto de la suba para Jujuy.

La audiencia, según trascendió será coordinada por la Secretaría de Energía y tendrá lugar este viernes a partir de las 9 en el Palacio de las Aguas Corrientes, estará presidida por el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron y el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga.

Al respecto, Simone relató que mediante Resolución 403/2017, el Ministerio de Energía de la Nación llamó a participar de una audiencia pública "a fin de considerar, para su entrada en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2017, los nuevos Precios de Referencia de la Potencia y Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y para Distribuidores, correspondientes al período estacional de verano 2017-2018".

El MEM, uno de los tres principales componentes que contemplan las facturas de energía en la provincia, es el interconectado nacional al cual todas las provincias compran la energía. En el caso de Jujuy, Ejesa (empresa concesionaria del servicio) es la encargada de realizar esa compra "cuyo valor es fijado por Nación y se aplica a partir de que es transferida al usuario".

"Ese ítem o esa energía que se compra, no depende de nosotros sino que lo fija Nación y las provincias no tenemos opción", sostuvo Simone quien mencionó que la suba estimada sobre el rubro MEM, rondará entre un 30 y 40 por ciento, importe que podría tener un impacto en las facturas de los jujeños de alrededor del 17 y 18 por ciento.

No obstante según remarcó Simone, desde la provincia se encuentran "en la pelea" para lograr que el impacto no sea tan fuerte. Con ese objetivo "estamos manteniendo reuniones con el ministro Aranguren y el secretario de Energía de Nación para ver si podemos hacer un poco más suave y progresivo este impacto que quieren aplicar".

Detalló que si bien consideran que hay que llegar al punto que se estableció como objetivo nacional, que es igualar el precio final de la energía a nivel del precio internacional, "lo que nosotros planteamos es que se haga pero de forma más lenta, progresiva y no tan de golpe".

En esa línea, Simone informó que la provincia buscará que el aumento no llegue al 10 por ciento, "sobre todo ahora que viene el verano y que en muchas localidades, hay un alto consumo de energía por las elevadas temperaturas".

"Nosotros buscamos que no sea en los meses de verano, muy de golpe. Que sea un porcentaje ahora, después en febrero y de pronto en mayo. Esos son los planteos que estamos realizando y que van a ser considerados por Nación según sus proyecciones, y los planteos que se hagan en la audiencia", destacó el titular de la Susepu, al tiempo que estimó que la readecuación tarifaria va a estar definida a mediados de diciembre, por lo que la aplicación podría ser desde el 1 de enero o febrero.

Actualización en tarifas de agua



Por otro lado, Héctor Simone se refirió a los cambios y actualizaciones en las tarifas correspondientes al servicio de agua potable, la cual informó culminará con un aumento global y anual del 25 por ciento aproximadamente.

Ante las subas registradas en las últimas facturas del servicio de agua, el titular de la Susepu informó que las mismas corresponden “a la readecuación que fue publicada hace tres meses, que en todo este año llegó a un 16 por ciento total”.

Comentó que todavía queda pendiente un ajuste, el cual posiblemente se realizará en diciembre para que se aplique en enero. “Tenemos que hacer una pequeña diferencia. Estamos estudiando los costos que tuvo la empresa, que no va a ser más allá de un 10 u 11 por ciento para que se aplique a partir de enero”, planteó el funcionario.

De concretarse este ajuste, acotó, se llegaría a una readecuación tarifaria total y anual de alrededor de un 25 por ciento, “cosa que nos parece bastante razonable porque estamos en un valor de agua muy bajo comparativamente con el resto del país”.

Finalmente resaltó que se encuentran trabajando en nuevas consideraciones que permitan diferencias a los usuarios que hacen uso responsable del agua, de los que no.

De manera que “aquellos que no cuidan el agua, riegan con manguera o tienen sistema de piscina y demás elementos que demanden mayor consumo, tengan un valor diferenciado más fuerte al bolsillo; mientras que los que consumen agua en forma indispensable para los usos básicos, tengan un valor menor y puedan tener la disponibilidad”; esto además permite concientizar sobre el uso racional del líquido elemento, teniendo en cuenta que existen sectores que padecen menos posibilidades de acceso al agua, sumado a la profunda sequía que viven comunidades del interior.

Readecuación del precio del gas

A fines del mes de octubre, Enargas, el ente que regula al sector gasífero inició las medidas correspondientes para aplicar las readecuaciones tarifarias en todos los servicios básicos. Para ello, convocó a diferentes audiencias públicas con el objeto de dar a conocer los mecanismos a aplicar y ponerse a disposición para escuchar las observaciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. El gas es uno de los servicios sobre los que se analiza un aumento y para ello, Enargas convocó para hoy y mañana, a audiencias públicas en todo el país.

Gasnor, la empresa responsable en la provincia, fue convocada junto a Gas del Centro y Gas Cuyana para el primer llamado, que se realizará hoy en el Complejo Ferial Córdoba, de esa provincia.

En tanto que el miércoles y viernes serán las audiencias públicas del Ministerio de Energía y Minería de la Nación a fin de considerar los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. En el NOA se hará en la Sociedad Española de Salta, Balcarce 650, a las 9.