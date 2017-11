Trump en Manila para participar de una cumbre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó ayer a Manila para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), en la que se abordarán el programa nuclear de Corea del Norte y la lucha contra el Estado Islámico (EI), entre otros asuntos.

Donald Trump afirmó que “una alianza con Kim Jong-un podría parecer algo extraño, pero sin duda es una posibilidad”.

"Recién llegado a Filipinas tras un gran día de reuniones y eventos en Hanói", afirmó el mandatario estadounidense en un mensaje en la red social Twitter.

Tras su llegada, Trump participó en una cena de gala para conmemorar el 50 aniversario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que integran Myanmar, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

El foro de Manila también incluirá reuniones bilaterales con China, Corea del Sur, Japón, India, la Unión Europea (UE) y la ONU, y la cumbre de Asia Oriental, en la que entran Australia, Nueva Zelanda y Rusia, entre otros.

De esta manera, el mandatario, que clausurará en Filipinas su primera gira asiática tras visitar Japón, Corea del Sur, China y Vietnam, tiene previsto para mañana participar también en el Foro de Asia Oriental.

Trump llegó procedente de Vietnam, donde anticipó que su participación en Manila va a ser "muy especial" y adelantó que debatirá en la Asean "la creciente amenaza de Corea del Norte".

Se espera que el jefe de la Casa Blanca busque durante la cumbre que los países de la región, que mantienen fuertes lazos comerciales con China, le brinden su apoyo a la estrategia de presionar a Beijíng para que aísle aún más al régimen norcoreano de Kim Jong-un con el objetivo de forzarlo a abandonar las armas nucleares.

Trump también abordará previsiblemente la cooperación de Estados Unidos con los países de la Asean para neutralizar el accionar del grupo Estado Islámico en la región, que está presente en el sur de Filipinas -donde recientemente se produjo un conflicto con más de un millar de muertos- y en Malasia e Indonesia.

El encuentro bilateral con el presidente filipino Rodrigo Duterte, anfitrión de la cumbre, despertó fuertes expectativas por el explosivo carácter de ambos líderes.

Duterte, cantó ayer junto a una intérprete pop durante una cena de gala y dijo que lo hizo por solicitud de su colega Donald Trump, quien le celebró la ocurrencia.

Diferentes organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, cuestionan la polémica "guerra contra las drogas" lanzada por el presidente filipino que ha dejado en un año y cuatro meses más de 6.000 muertos, de ellos casi 4.000 sospechosos abatidos por la policía.

Al respecto, Duterte descartó que vayan a abordar las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, "no hablaremos de estas cosas porque, en primer lugar, no son ciertas; y segundo, nosotros no las hacemos".

Durante la apertura de la cumbre de la Asean, Duterte se refirió a la situación en Corea del Norte, y opinó que "el mar de China Meridional es mejor no tocarlo, nadie se puede permitir ir a una guerra", lo que preanuncia una discusión trabada ante la posición de Estados Unidos que buscará comprometer a los países asiáticos para aislar a Pyongyang.