Gimnasia jugó muy mal y se fue silbado

El hincha no se la bancó. Gimnasia jugó muy mal, el peor partido de la "era Astudillo". Ni siquiera en la derrota del debut en manos de Atlético de Rafaela se observaron tantos desaciertos colectivos. Es verdad que en la primera fecha fue derrota, pero al menos hubo una intención de atacar, presionar y de buscar. Ayer, en la igualdad con Deportivo Riestra, nada. Realmente, el "lobo" decepcionó. Y la gente respondió a puro silbidos al final.

En los primeros minutos del encuentro llamó la atención que los volantes no ahogaran sobre la salida del rival, sello característico de este nuevo proceso en la B Nacional. Además Auzqui no apareció ni Dal Casón ni Serrano. Frezzotti se desdobló, pero no alcanzó. Al igual que las insinuaciones de Tesuri por derecha que duraron hasta que Mena Murillo le dio fuerte golpe. Así pasó un etapa inicial sin pena ni gloria. Los bostezos de los simpatizantes se justificaron.

En el complemento, ambos entrenadores buscaron soluciones a sus problemas desde el banco de los suplentes. Pero los ingresos de Salces y Blanco no fueron tan redituables como los de Herrera y Mauricio Fernández. En la visita, los dos delanteros se juntaron apenas ingresaron y Herrera, sólo frente a Javier Burrai, se comió la apertura. Fue un alerta que el dueño de casa no supo asimilar, ya que continuaba sin destino dentro del campo. Es verdad que Riestra también jugó, pero la obligación por buscar el trámite no era su responsabilidad. Y vía contragolpe metió miedo porque Ferreyra cerró mal, Herrera ganó la posición y no pudo con Burrai en un "mano a mano" increíble. Gimnasia mostró un leve reacción en los minutos finales, pero más por ímpetu que por juego en sí. En el único movimiento colectivo que mereció un aplauso, con cuatro toques seguidos, Prichoda pateó al cuerpo del golero Morel. Después también hubo un cabezazo de Bouno, que había reemplazado a Prichoda, que salió apenas arriba del travesaño. La visita respondió con frentazo de Lamacchia, pero la más clara se produjo al final del encuentro. Pareció que Herrera empujó contra la línea a Matricardi, el árbitro Ariel Suárez no consideró infracción y el punta se fue solo frente a Burrai.

El "Uno" volvió a lucirse y así se consagró como la figura de la cancha, ya que gracias a él Gimnasia no perdió.

“Fue un mal partido nuestro”

Martín Astudillo en la conferencia de prensa brindada pos igualdad ante Deportivo Riestra, reconoció el mal juego que tuvo su equipo sobre todo en el primer tiempo, aunque destacó que pudieron mejorar en la etapa complementaria.

“Fue un partido malo por nuestra parte. Más que todo en el primer tiempo, donde el equipo rival supo defenderse bien y a pelotas largas nos complicaron. En el segundo tiempo cuando se abrió más el partido, nosotros tuvimos algunas chances, pero ellos hicieron buen uso del contragolpe y por momentos nos perjudicaron. Era un partido complicado, donde ambos tuvimos chances, pero creo que con las de ellos pudimos haber salido perjudicados. Nos quedamos con el buen segundo tiempo, pero con algunas situaciones que tenemos que mejorar a nivel defensivo”, indicó el entrenador mendocino ante los medios de prensa.

Además Astudillo analizó que no todo pasa por un generador de juego, sino también por mejorar en la precisión de los pases. “Lo que nos está costando es abrir a los equipos rivales. Más cuando retroceden bastante y se acoplan bien atrás. Entonces no solo un generador de juego, sino que además no estuvimos seguros con la pelota. Estábamos en una zona donde si no se hacen dos o tres pases seguidos se complica mucho. Estuvimos erráticos, sobre todo en el primer tiempo donde no encontramos ese juego asociado. En el segundo afilamos un poco más, no con presión sobre el rival, sino con más espacios para dar un segundo pase. En el fútbol de hoy es algo que cuesta mucho y si no tenés la precisión, después te costará mucho más generar juego”, sostuvo.

Es claro que Gimnasia no puede asentarse en el estadio “23 de Agosto”, por lo que el técnico destacó que “nos está costando porque los rivales se tiran muy atrás y a nosotros nos está costando generar juego cuando el rival hace un buen bloque defensivo. A eso sumale que con las contras nos crean peligro. Los cambios fueron para generar un cambio en ofensiva y poner a Prichoda en el centro para que tuviera contacto con la pelota. Con Salces y Blanco para desbordar por las bandas, algo que no pasó en el primer tiempo. Por eso fueron los cambios”, agregando sobre las variantes que probó durante el partido que el ingreso de Blanco por Dal Casón fue “un cambio táctico. Dispusimos que entrara Alexis Blanco que tenía un poco más de envergadura y podía aguantar más la pelota. Guido hizo mucho desgaste y no ganaba muchas pelotas a raíz del porte de los rivales. No generó mucho y dispusimos que ingresara Alexis y con su altura generó un poco más. Igualmente aún nos queda mucho por trabajar y corregir pensando en lo que vendrá”, manifestó.(Manuel Caballero)