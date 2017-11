Italia quedó fuera del Mundial de Rusia 2018, después de empatar hoy en Milán cero a cero con Suecia en el choque revancha del repechaje de Europa.

El seleccionado "azurro", que disputó 18 Mundiales y ganó cuatro de ellos, será el único campeón del Mundo que no estará en el certamen que se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio del año próximo.

Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), Alemania (54, 74, 90 y 2014), Argentina (78 y 86), Uruguay (30 y 50), Inglaterra (66), Francia (98) y España (2010) son los siete campeones que ya clasificaron.

El seleccionado italiano solo faltó en dos ediciones de los Mundiales, la primera en Uruguay 1930, donde no aceptó la invitación por cuestiones económicas tras la Primera Guerra, y la segunda en Suecia 1958, donde no clasificó.