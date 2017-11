“Si Massa decide volver al PJ, es un problema de Massa”

El vice gobernador de la provincia, Carlos Guillermo Haquim en una visita a nuestro medio habló de la pertenencia del sector que lidera al Frente Cambia Jujuy. “Hicimos un acuerdo por el bien de los jujeños y de la provincia de Jujuy, y yo voy a cumplir con mi palabra. Mi espacio está en el Gobierno de la provincia para hacer las cosas que necesitamos los jujeños”. Respecto al futuro político de Sergio Massa que lidera el espacio a nivel nacional y al que muchos vieron “coquetear” con el PJ, señaló, “si Massa decide en algún momento retornar a ese peronismo, con el cual nosotros tenemos serias diferencias y que el también las tiene, será un problema de Massa. También se refirió a las medidas anunciadas por el presidente Macri y al “ajuste” del déficit.

-¿Cómo se ve de acá a los próximos dos años?

-Con mucho optimismo, pero a la vez con mucha responsabilidad en función al apoyo importante de la ciudadanía en las últimas elecciones. Ha sido un motivo para que inmediatamente pasadas las elecciones nos volvamos a juntar y apoyar y trabajar fuertemente en el apoyo de proyectos y acciones que están en trámites. Fijando agenda, fijando compromiso y trabajando con cada uno de los responsables, sobre todas las cosas teniendo líneas de acción hacia el futuro.

-Hay cuestiones pendientes…

-En Jujuy tenemos todavía muchísimas cosas que concretar y pensar. Hay muchas cuestiones pendientes con la Nación sobre las que hay que trabajar y gestionar. Pero estoy con mucho entusiasmo y por sobre todo con fe y esperanza que las cosas van a mejorar para Jujuy.

-Nombró las elecciones. Usted no siente que no hubo el acompañamiento que quizás esperaban?.

-Muchos de los nuestros tienen problema de identidad, parece que no han encontrado todavía el documento. Nosotros formamos parte de un espacio político de coalición de Gobierno, que creamos por allá en el 2015 y en la cual venimos trabajando junto con Gerardo (Morales) y todo el equipo integrado por las distintas fuerzas políticas. Hemos tenido las acciones individuales y sectoriales; nosotros con el Peronismo Renovador, ellos con la UCR , el PRO , el socialismo y distintos partidos y cada uno a tenido su actividad porque no perdemos la individualidad, y en esa individualidad nosotros hemos trabajado como Peronismo Renovador reinserto en el espacio del Frente Cambia Jujuy.

-Pero ustedes fueron con candidatos propios ?

-Bueno pero el PRO , Lyder, también fueron con sus propios candidatos y el socialismo fue con colectoras. Es decir que cada uno de los espacios, tenemos esta libertad de acción y posibilidad de dar respuestas a las demandas electorales que tenemos cada uno de los sectores. Pero todos dentro del Frente Cambia Jujuy. Cada uno hizo un aporte desde el espacio que estábamos y dentro de ese aporte está el resultado de la elección que nos pertenece y nos corresponde a todos los que integramos el Frente. El primer aporte fue de la UCR y después venimos nosotros que logramos poner a consideración de la gente este año y diez meses de gestión. En esa sumatoria hemos obtenido el 62 por ciento de apoyo de la ciudadanía a la gestión del Frente Cambia Jujuy encabezada por Gerardo Morales e integrado por las fuerzas políticas a las que hacía referencia. Quizás algunos lo miran de otra forma como que al Frente Renovador le fue mal, y no es así, nos fue muy bien en lo que es nuestra decisión en formar parte de este esquema del Gobierno que tenemos.

-Dentro del Frente Renovador se consideran peronistas?

-Somos peronistas.

-Pero hay un Frente Peronista. Hay dos peronismos en Jujuy?

-El peronismo es uno solo. Los hombres interpretamos y decidimos cuál es el espacio del peronismo en el que nos sentimos mas cómodos o en el que creamos que estamos respetando en mayor o menor medida la doctrina de Perón y Evita. Esas son las diferencias que tenemos. Algunos tienen una visión distinta a lo que tenemos nosotros y ahí viene la división o diferencia. Eso es lo que hizo que nosotros decidamos transitar este camino pensado que el peronismo también tiene que ser una fuerza política acomodada a los tiempos y a las expectativas y necesidades de la gente.

-Un peronismo Renovador con un Massa a la cabeza, y que no le fue muy bien….

-Lo que pasa es que quizás a Massa no le ha ido bien , pero nosotros lo que tratamos e hicimos en su momento fue recoger estas cuestiones y posiciones. ¿Quien no está de acuerdo con las cosas que venimos haciendo desde el Peronismo Renovador?; sosteniendo como principio que los trabajadores no paguen impuesto a las ganancias; que los jubilados no paguen impuesto a la ganancia y tengan el 82% móvil. Además, ponerle un alto la corrupción con distintos proyectos de leyes que se fueron incorporando a la legislación nacional, como la ley del arrepentido. La reducción del costo de la canasta familiar y de los tributos al consumo. Es decir, esas son las cuestiones que nosotros sostenemos desde un peronismo que realmente mira por la necesidad de la gente.

-Le pregunté esto de Massa, porque después de los resultados de las últimas elecciones hay quienes especulan que estaría coqueteando para volver al peronismo. ¿Que van a hacer ustedes en Jujuy. Comparten esa actitud. Como se ven de acá al 2019?

-Yo voy a reiterar. Hicimos un acuerdo por el bien de los jujeños y de la provincia de Jujuy, y yo voy a cumplir con mi palabra. Mi espacio está en el Gobierno de la provincia para hacer las cosas que necesitamos los jujeños. Yo no voy a romper este espacio, y ni me voy a enfrentar con quienes emprendimos este camino y en esto me acompaña todo el sector. Estamos todos consustanciados en que vamos a cumplir con ese compromiso, porque además es lo mejor para Jujuy. O sea que si Massa decide en algún momento retornar a ese peronismo, con el cual nosotros tenemos serias diferencias y que el también las tiene, será un problema de Massa. Acá en Jujuy nosotros vamos a seguir con los mismos principios, los mismos pensamientos y con el mismo camino que iniciamos en el 2015.

-Cambiando de tema y hablando de gestión. Como toma las medidas anunciadas por el gobierno de Macri?.

-Vamos a tener buenos tiempos pero eso no significa que no tengamos que empezar a trabajar para encontrar el equilibrio fiscal. Que no significa de ninguna manera ningún tipo de ajuste ni afectación de derechos. Sino, darle más fuerza a la generación de actividad privada que genera empleos y que con algunas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional pueden favorecer sobre todo en Jujuy en lo que es la reducción del costo laboral, o alguna incidencia que pueda tener el tema tributario en el tiempo, porque es progresivo. Pero que también da mayores posibilidades de seguir transitando este camino de poner en marcha emprendimientos productivos que den trabajo.

-Lo concreto es que se debe achicar el déficit público que tiene la provincia. Por donde va a pasar eso?

-Por ajustar algunas cosas que están desajustadas y que venimos sosteniendo desde que iniciamos la gestión. La falta de trabajo en Jujuy ha hecho que se generen múltiples planes sociales y una incorporación masiva de quienes necesitaban trabajo al Estado que lo ha sobrecargado y puesto a la provincia en las situaciones que estaba. Cuando nos hicimos cargo, no quisimos producir ningún ajuste que afecte a más gente. Somos conscientes que no podemos mandar gente a la casa. Se han creado y hemos heredado las figuras de precarizado, jornalizado y contratado. En la administración pública se ha puesto gente a trabajar a cambio de la asignación universal por hijo que trabajan en los colegios. Se ha distribuido cargos, horas cátedras a cargo de educación, y eso hay que ordenar no puede ser que desde educación se mantengan emprendimientos que no tengan nada que ver con la educación.

-Pasaría entonces por ahí lograr el ajuste…

-Eso es lo que hay que ordenar. Se está trabajando fuertemente en la modernización del Estado, en una nueva forma de liquidar los sueldo para saber efectivamente cuáles son los canales y quienes son los que cobran y porque cobran. Hoy todavía venimos en la herencia de un sistema que nos genera muchas dificultades y creemos que hay que emprolijar, en el sentido que tienen que cobrar los que efectivamente trabajan.Ese es otros de los temas en la provincia y eso creo que nos va a dar un buen ahorro en el gasto público que va a ir contribuyendo a esto de encontrar el camino en el equilibro fiscal, que es una de las cosas que si nos pide el Gobierno Nacional.