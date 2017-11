Advierten sobre el posible "recalentamiento de precios"

Nielsen remarcó que en "materia de inflación, las cosas no van bien".

El exsecretario de Finanzas de la Nación Guillermo Nielsen planteó ayer dudas sobre la efectividad de la política antiinflacionaria de Cambiemos y advirtió que en diciembre habrá recalentamiento de precios.

"Diciembre es un mes muy malo en materia de inflación. Hay remarcaciones de precios por las fiestas, irrumpen con más fuerzas productos estacionales y hay ajuste fuerte porque esos productos no estaban en la canasta y vuelven", explicó el exfuncionario.

Al plantear dudas sobre la efectividad de la política monetaria como única herramienta para contener los precios, el economista del Frente Renovador sentenció: "En materia inflacionaria las cosas no van a bien". El Banco Central viene sosteniendo las tasas de interés en niveles muy altos, que rozan el 30 %, para enfriar la economía y que bajen los precios, pero esto no viene dando el resultado esperado dado que la denominada "inflación núcleo" no responde a las señales.

El analista aseguró que la incertidumbre con la inflación tiene correlato en las expectativas negativas que generan los pomposos anuncios de "ajustes e impuestazos" de la administración de Mauricio Macri.

"El corredor de pases está en 30 por ciento. Creo que mañana va a haber una oferta muy grande, pero es un momento donde los mercados están muy raros. El anuncio de la reforma impositiva no se hizo con la prolijidad que merece", se quejó Guillermo Nielsen en declaraciones a radio "El Mundo".

"Momento de confusión"

Afirmó en ese sentido que el Gobierno nacional lanzó algunos impuestos (como el tributo al vino, los espumantes y las cervezas) y luego se retractó, lo que generó "un momento de confusión" tanto en los consumidores como en los inversores.

"Lo único que emerge con claridad es un impuestazo a la clase media-media y media-alta y un cambio importante en la forma en que se recaudarán los impuestos en las provincias, que le pegará fuerte a la agricultura, aunque no sé si a la ganadería", sostuvo.