Comienza el juicio por el crimen de Ariel Velásquez

En la sala de audiencias del Centro Judicial de la ciudad de San Pedro de Jujuy hoy comienza el juicio oral y público que se le sigue a seis personas (uno de ellos menor de edad) acusadas como supuestos responsables del asesinato del joven Ariel Velásquez, hecho ocurrido en agosto del 2015.

Este crimen, que desde un primer momento se trató de encuadrarlo en un conflicto político, cerró su investigación penal preparatoria con la hipótesis de que el hecho se consumó en medio de un conflicto de venta de drogas.

Es que según las declaraciones de los imputados en la causa y la de los vecinos del asentamiento "Juan Pablo II" del barrio La Merced, donde fue atacado Velásquez, sindican la casa de donde habría salido la víctima, como una boca de expendio de estupefacientes.

Cabe recordar que en agosto de 2015, tanto la provincia como el país estaban sumidos en una "guerra política" sin tregua, previo a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) y la muerte de Velásquez tristemente fue "utilizada" por cada sector político para hacer campaña.

Sin más, la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió al hecho a través de Cadena Nacional y mostró supuestas documentaciones que avalaban que el joven estaba afiliado al partido político "Por la Soberanía Popular", que tenía como referente a la dirigente social Milagro Sala.

Sin quedarse atrás, el entonces senador y actual gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, en su momento había brindado declaraciones radiales, en las que habría manifestado que "las circunstancias (de muerte) no son claras. El hecho concreto que puedo decir es que Ariel, con un grupo de la Juventud Radical, fue agredido por un grupo de la Tupac. A la noche recibió un tiro. El Gobierno (de Fellner) manejó muy rápidamente la hipótesis del robo de un celular que a nosotros no nos queda claro. Yo no quiero acusar, pero estas son las circunstancias".

Al margen de estas conjeturas, mientras Velásquez era intervenido de urgencia en el hospital "Pablo Soria", ninguna de las dos fuerzas políticas acompañaron a los familiares.

El Tribunal en lo Criminal N§ 3 está integrado por los jueces María Alejandra Tolaba (presidente de trámite), Mario Ramón Puig y Ana Carolina Pérez Rojas, la secretaría está a cargo de Gustavo Ortiz.

La fiscal de Sala es Delia Filomena Ortiz, los querellantes adhesivos son Eduardo Enrique Vergara y Jorge Octavio Rivas en representación de María Magdalena Jurado (madre de la víctima). Y la defensa técnica de los imputados está a cargo de Adrián Iconomovich.

Sobre los hechos

Por el hecho están imputados Enrique “Henry” Rojas Díaz como supuesto autor material del delito de “homicidio en ocasión de robo”, Máximo “Caraguay” Zenteno, Eduardo “Edu” Mamaní, Sebastián “Torito” Aramayo como supuestos coautores del delito de participación necesaria de “homicidio”, y Mauro “Cachilo” Mamaní, Julio “Guano” Silisque y Marco Mamaní como supuestos encubridores del delito, entre otras personas.

Según la requisitoria fiscal, los jóvenes mencionados estaban reunidos sobre calle Fray Luis Beltrán 136 del barrio Ejército del Norte y “Henry” Rojas Díaz insistía a sus amigos de ir hasta la casa de un “dealer”, Juan Carlos “Caloyo” Castillo, ubicada en el asentamiento Juan Pablo II del barrio La Merced, para robarle marihuana.

Fue así que cuatro de los imputados arribaron al lugar a bordo de dos motocicletas.

Cuando ingresaron a la vivienda, se toparon con un joven desconocido por ellos (Ariel Velásquez), quien forcejeó con Rojas Díaz, y éste sacó de entre sus prendas un arma de fuego calibre 9 mm y disparó a Velásquez por la espalda, para luego darse a la fuga junto a sus cómplices.El proyectil que ingresó conformó un cuadro de lesiones graves en los órganos de la víctima, por lo que luego de 13 días de agonía, murió en el hospital “Pablo Soria” de esta ciudad.