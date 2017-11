Gallardo: “Recuperar puntos en la Superliga”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, afirmó que el pasaje a la final de la Copa Argentina que jugará ante Atlético Tucumán tras eliminar a Deportivo Morón en Mendoza “servirá para mirar hacia delante” después de la última semana en que el “millonario” fue eliminado de la Libertadores por Lanús y cayó como local ante Boca Juniors.“Era un partido duro ante un equipo que venía dejando rivales de primera en el camino y se dio como lo habíamos pensado en el primer tiempo, que fue bueno para nosotros, pero no me gustó lo hecho en el segundo porque nos fuimos del plan de juego”, confió Gallardo en las entrañas del estadio Malvinas Argentinas, cuando el 3-0 final ya era historia.“Ahora hay que mirar para delante porque los ojos están para eso. El partido era para eso y por ello de su importancia”, apuntó. Gallardo aceptó que los “dos principales objetivos del semestre eran la Libertadores y la Copa Argentina y al menos en esta se llegó a la final. Por eso ahora habrá que recuperar puntos en la Superliga”.“Y para el equipo también necesitamos que dos buenos jugadores como Enzo Pérez (está en Rusia con el seleccionado argentino) e Ignacio Fernández puedan convivir en la cancha”; analizó.En la continuidad dijo que “el hincha de River no deja de sorprenderme en el día a día. Por eso hoy debo rescatar como nos acompañó en Mendoza”, amplió.El arquero Germán Lux había sido el futbolista más cuestionado después de esas dos frustraciones y hasta el manager Enzo Francescoli, que ayer cumplió 56 años en Mendoza, había tenido algunas expresiones desafortunadas sobre él, pero el “Muñeco” lo respaldó.“Lo de Lux es la ratificación de la confianza en los futbolistas. Lo hice con todos y con él no iba a hacer la excepción”, confió.Por su parte el zaguero Jonatan Maidana, autor del segundo tanto de su equipo indicó que “era importante ganar. Es que nos habíamos propuesto llegar a la final de la Libertadores pero no se nos dio, y por eso apuntamos a esta Copa y ahora es importante jugar una nueva final, porque si bien quedamos fuera del otro gran objetivo, la Argentina no hay que despreciarla”, agregando que “ahora comenzaremos la semana de trabajo pensando en descontarles puntos a los de arriba en la Superliga. Si bien las elecciones son importantes para el club, nosotros como jugadores estamos contentos con la continuidad de Gallardo por lo que significa para el club y para el grupo, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo anímico y en lo mental”, finalizó Maidana.Un “Muñeco” en el ránkingComo ocurre semana a semana, se publicó el ranking mundial de entrenadores. Y la nota destacada es la aparición de Marcelo Gallardo en el segundo lugar, detrás de Zinedine Zidane del Real Madrid.Todo un mérito del DT de River, que confirmó su continuidad para 2018 y ahora buscará un nuevo título en la final de Copa Argentina. ¿Otros argentinos? Diego Simeone del Atlético Madrid en el 3º lugar, Eduardo Berizzo del Sevilla en el 9º.