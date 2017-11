Momento de replanteos en Gimnasia

Gimnasia jugó sus dos mejores partidos del campeonato en los triunfos ante Boca Unidos en Corrientes y Quilmes en Jujuy. Pero a partir de allí, los resultados le dieron la espalda y ya lleva cuatro fechas sin festejos. Encima, el “agravante” fue que tuvo tres semanas sin jugar oficialmente por las elecciones legislativas y por haber quedado libre en el torneo.

En la derrota con el actual líder Villa Dálmine, en el estadio “23 de Agosto”, el equipo no estuvo a la altura de la circunstancias, pero ante Los Andes en Lomas de Zamora sufrió un verdadero “robo por tres”. En tiempo de descuento, el árbitro Guillermo Álvarez cobró un penal a Alejandro Frezzotti por supuestamente rechazar el balón con la mano. No tan solo no le dio en el brazo -quedó la marca en su abdomen-, sino que además la acción transcurrió fuera del área y el ejecutor, Junior Mendieta, tocó la pelota con las dos piernas. Está bien mereció más que el punto, pero un error del referí se lo impidió.

Después de aquel golpe bajo, el “lobo” se presentó ante Deportivo Riestra, que castigado por violencia necesita un milagro para no descender -arrancó menos 20 puntos-, y de no ser por Javier Burrai hubiese perdido. Y la derrota hubiese sido justa porque se jugó realmente mal.

El técnico Martín Astudillo sabe a la perfección que si no se ganó desde hace cuatro jornadas es porque en algo se falla. El principal problema en los partidos disputados en casa fue que se careció de juego. Entonces, llegar al arco rival pareció una utopía. El equipo dejó de sentirse cómodo con la pelota y preocupa.

Es indudable que hay jugadores que no están rindiendo en el nivel esperado y el DT tendrá que tomar determinaciones al respecto. Darles un descanso no implica un castigo. Significa buscar alternativas válidas de cara al futuro para mejorar.

Por suerte, se trata de una semana larga de trabajo, ya que recién el domingo visitará el próximo domingo a Estudiantes en San Luis. Conseguir la victoria es clave para recuperarse animícamente y para volver a creer que se puede ser protagonista en el certamen de ascenso.

Torneo Regional

Por la 15º fecha de este mismo certamen Regional de clubes del NOA, en el predio de Papel NOA, Gimnasia y Esgrima recibió la visita de Central Córdoba de Santiago del Estero, con sonrisas para los jujeños que mantuvieron su invicto en las tres categorías.

En el Sub 15, en un verdadero partidazo, los ‘lobitos‘ se impusieron por cuatro a tres. Barro puso en ventaja a Gimnasia y Tulli igualó para el ‘ferroviario‘. Para sorpresas, Giménez puso diferencias para la visita y luego Tulli puso el tres a uno para los santiagueños, dando la impresión de ser partido liquidado. Pero Marcial, Mealla y Murga sin embargo, hicieron lo imposible para que los ‘lobitos‘ terminaran celebrando un triunfo increíble.

El Sub 17 finalizó con igualdad sin goles. Mientras que las emociones reaparecieron en el choque de los sub 19, donde claramente el “lobito” fue superior y se impuso con un contundente 7 a 2 ante el “ferroviario”. Estopiñán abrió la cuenta para Gimnasia, pero Bonahora empató las acciones. Antes del final del primer tiempo, Quintana puso en ventaja a los “albicelestes”, que en el complemento liquidó el duelo. Estopiñán, Ramírez, Guzmán y Paz, se hicieron presentes para Gimnasia que se puso 7 a 1 arriba, mientras que Sayago decoró finalmente el marcador con el descuento final.

Asimismo en el estadio “Emilio Fabrizzi” se enfrentaron Altos Hornos Zapla frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Aquí el elenco siderúrgico no pudo superar a los salteños que hicieron un gran trabajo. Tal es así que en la categoría Sub15 los “albos” se impusieron por 3 a 0.

En tanto que en la categoría Sub17 los salteños superaron 1 a 0 a los siderúrgicos.

Pero en el duelo que debían disputar ambos equipos en la categoría Sub 19 no se pudo desarrollar debido a la falta de seguridad en el estadio.

Según trascendió, la decisión del árbitro Merubia fue indeclinable y así finalizó la jornada.