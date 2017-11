La nueva edición del Personal Fest, que se realiza en instalaciones del club Ciudad de Buenos Aires en el barrio porteño de Núñez, reúne a más de medio centenar de bandas y artistas nacionales e internacionales, en cuatro escenarios montados en el predio de avenida del Libertador 7501, con una grilla que en su primera jornada ofreció ocho horas consecutivas de pura música.

Illya Kuryaki and the Valderramas, Soja, Turf y Paramore sobresalieron en el primer día (el sábado pasado) del Personal Fest, donde predominó una programación diversa en géneros y que tuvo su cierre con una estupenda presentación a cargo del hawaiano Jack Johnson que validó sus credenciales con el público argentino con un show muy agradable, melódico y acústico. Así, el segmento del festival protagonizado por el cantautor norteamericano de folk rock fue apreciado por cerca de 25.000 personas e incluyó una veintena de refrescantes temas en casi dos horas de recital. El artista, también director de cine y surfer, subió a escena alegre y con un look descontracturado y entre anécdotas y suaves acordes cantó entre otras canciones "Sitting, waiting, wishing",,"You and your hart", "Bubble Toes", "Wasting Times", "Breakdown", "Do you remember", "Time like these" y "Better Together", todas bellas composiciones románticas para soñar despierto. Johnson desplegó toda su simpleza y espontaneidad sobre el escenario ofreciendo un show entrañable e intimista independientemente de la multitud.

Por la tarde antes que comenzara a caer el sol Illya Kuryaki and the Valderramas recorrió todos sus clásicos durante la que fue la última presentación del dúo en mucho tiempo, ya que tanto Dante Spinetta como Emmanuel Horvilleur, anunciaron que retomarán sus carreras como solistas. Así que se despidieron con un repertorio enérgico que llevaba irremediablemente a bailar como lo hizo la multitud presente que se estremeció al ritmo de "Jennifer del Estero", "Ula ula", "Jaguar house", "Jugo" , "Chaco", "Coolo" y "Abarajame en la bañera", entre otras canciones.

Seguidamente "Turf" disparó una gran propuesta escénica colmada de hits. Así la banda liderada por Joaquín Levinton se despachó con un repertorio implacable que incluyó "No se llama amor", "Cuatro personalidades", "Loco un poco", "Magia blanca", entre muchos otros éxitos.

El punto más alto de la jornada llegó de la mano de la banda de rock alternativo y pop punk Paramore, que encendió a los cientos fanáticos presentes con su sonido ochentoso y el carisma natural de la líder del grupo, Hayley Williams, quién desplegó un potente repertorio que incluyó temas como "Hard Times", "Ignorance", "Still into You", "Daydreaming", "Brick By Boring Brick", "Told You So", "Fake Happy", "Misey Business", "Ain´t It Fun", "Caught in the Middle" y "Rose-

Colored Boy". Los seguidores de la agrupación no dejaron de saltar, gritar ni cantar ni un momento y el intercambio banda - público fue particularmente evidente.

Asimismo vale subrayar la actuación de los norteamericanos Soja que a fuerza de puro reggae cautivaron a la nutrida concurrencia. La formación, encabezada por Jacob Hephill, repasó sus más populares temas entre los que se destacaron "Creeping In", "Not Donde Yet", "Tried my Best", "I don't Wanna Wait" "I believe" y "Everything", adelanto de un nuevo material y también se dieron el gusto de grabar en la oportunidad con el público argentino escenas de un video clip.

Estelares, Klub (con Bahiano, como invitado), Little Jesús, La Mala Rodriguez fueron otros de los artistas destacados que se presentaron durante la tarde de sol de la primera fecha del festival de música internacional más importante de la Argentina.

Múltiples opciones

Conectados a través de la pulsera interactiva de ingreso, los asistentes tienen la posibilidad de participar de las distintas opciones lúdicas, activaciones sociales y tecnológicas que propone el Personal Fest, mientras siguen los shows de sus bandas favoritas. Además, el festival brinda amplios lugares de esparcimiento, reláx y gastronomía de autor.

Entre las opciones de entretenimiento que mayor atractivo y participación están un gran emoji mecánico, espacios para generar selfies gigantes, megáfono y demostraciones para fanáticos de las distintas bandas. Además, la propuesta tiene como bonus track la presentación de Fuerza Bruta, con su artística experimental e innovadora.

