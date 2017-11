Siete de cada 10 mujeres que son víctimas de violencia de género no realizan la denuncia, como ocurrió con Ivana Ailín Torres, asesinada en la localidad bonaerense de Tandil de 20 puñaladas por un ex novio, que quedó detenido por el femicidio.

Siete de cada 10 víctimas de violencia de género no hacen la denuncia

El abogado penalista Julio Torrada, especialista en violencia de género, sostuvo que "7 de cada 10 mujeres que son víctimas de la violencia ejercida por varones violentos, en sus distintas formas, no realiza la denuncia, y no se trata de culpar a las mujeres porque es una interpelación a la sociedad y puntualmente a los organismos del Estado, porque la razón principal es la ausencia de confianza, de acompañamiento y recursos para quienes están en peligro".

"Es mejor realizar una denuncia, a pesar de que el Estado aún está lejísimo de cumplir con un verdadero acompañamiento, que seguir callando. Y hay que entender a todas las víctimas que no se acercan a una fiscalía, comisaría o no llaman al 144. Hay múltiples razones por las cuales no piden ayuda", explicó el abogado al Diario Popular.

El letrado indicó que "la dependencia económica, el creer que el violento no llegará a concretar la amenaza, el miedo a sufrir represalias, y el boca a boca en los barrios sobre la falta de respuestas concretas de la justicia y los organismos que deberían tener refugios, contar con recursos y personal capacitado para acompañar a las miles de víctimas".

"Nuestra realidad indica que el 70% de las mujeres que sufren las violencias machistas, físicas, económicas, psicológicas y otras, no dejan registro de sus dramas", señaló el abogado especializado en violencia de género.

Asimismo, Torrada señaló que "en las barriadas, funciona mucho la información que fluye entre las mujeres, entonces si una víctima denunció y fue maltratada en la comisaría, ignorada en el juzgado y abandonada por los organismos, eso se sabe, se conversa, y es un factor importante para que no se realice la denuncia", precisando que "se requieren de refugios, de recursos económicos para que las mujeres y sus hijos tengan espacios de protección, contención y amor".

"En cada charla que asistimos para reflexionar colectivamente sobre este drama que tenemos en Argentina con la violencia machista, muchos relatos de mujeres tienen estas características cuando mencionan los motivos por los que no realizan las denuncias. Hay que cambiar de verdad este presente", dijo Torrada