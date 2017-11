El experto informático declaró durante más de nueve horas en la causa por la muerte del ex fiscal de la causa AMIA. Ratificó que le entregó el arma: "Lo único que quise fue hacerle un favor".

"No me importa cómo murió Nisman, si lo mataron o se suicidó"

Diego Lagomarsino declaró ante el juez Julián Ercolini durante casi 10 horas por la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El experto informático se mantuvo en su versión de los hechos sobre el día que le dio el arma al fiscal de la causa AMIA y aseguró: "Lo único que quise fue hacerle un favor".

Lagomarsino reiteró que Nisman le pidió el arma "para defender a sus hijas" y en este punto aclaró que su amigo "mintió" porque él (Lagomarsino) no sabía que sus hijas estaban en Europa. Sobre la muerte del funcionario judicial, dijo que se enteró por un mensaje de WhatsApp de su hermano al otro día de darle el revólver.

Sobre la relación que tenía con Nisman, la describió como "de amo y esclavo" y hasta confesó que analizó con su terapeuta por que no le podía decir que no. En este punto aclaró varias veces que "no tenían una relación homosexual".

"Es lo peor que me pasó en la vida", sentenció al referirse a la situación por la que está pasando. Esto quedó demostrado a lo largo de las casi diez horas que estuvo frente al juez: lloró en varias oportunidades.

Otro momento crucial fue cuando habló acerca de la muerte de Nisman: "No me importa lo que pasó, si lo mataron o se suicidó", sostuvo.

Lagomarsino respondió más de 150 preguntas ante Ercolini, el fiscal Eduardo Taiano y sus secretarios. Está acusado de ser partícipe primario del delito de homicidio por haber llevado al departamento del complejo Le Parc el arma con la que murió Nisman, una Bersa calibre 22 propiedad de Lagomarsino y con su permiso vencido.

Taiano entendió que Lagomarsino formó parte de un plan criminal para matar a Nisman y él tuvo el rol de llevar un "arma amiga" para montar una escena de suicidio. Eso se pudo hacer, según el fiscal, por la relación de confianza de ambos.

FUENTE: INFOBAE