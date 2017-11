Denuncian anomalías en el centro de estudiantes

Franja Morada explicó que la agrupación que respondería al rector no pudo explicar sus gastos al frente de la entidad.

Alumnos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) denunciaron que la agrupación estudiantil que responde al rector Rodolfo Tecchi, "Juntos", suspendió una asamblea estudiantil luego que se definiera no aprobar sus balances al frente del centro de estudiantes.

Franja Morada denunció serias irregularidades y agregó que, junto al resto de las agrupaciones, definió que las elecciones de las nuevas autoridades del Cefhycs se realicen la próxima semana.

En una conferencia de prensa convocada por los referentes de la Franja Morada, el grupo explicó que el actual centro de estudiantes -a cargo de la agrupación "Juntos" con clara cercanía al rector Tecchi- no brindó balances sobre su gestión ni sobre el bufet de la facultad que fue puesto a cargo de la familia del presidente electo, según comentaron.

Según relataron los estudiantes, el viernes pasado en asamblea, se emitieron votos públicos a fin de aprobar los balances y memoria del centro de estudiantes, en los que "Juntos" perdió la primera votación 174 a 151.

Posteriormente, bajo argumento de que los opositores levantaron dos veces la mano, se repitió la votación, dando por resultado final 184 a 151, perdiendo nuevamente el conteo la actual gestión del centro.

Frente a los números, los estudiantes indicaron que la agrupación decidió de manera unánime un cuarto intermedio, luego de un llamado que realizaron hasta el Rectorado, y suspendieron la asamblea.

Solicitaron cuarto intermedio

"Ricardo Escalera retiró a toda la agrupación, pero no se puede pasar a cuarto intermedio si no es mocionado por todos los estudiantes; no fue mocionado ni fue votado, pero se retiraron con las actas y papeles con los que convocaron a la asamblea", sostuvo el representante de Franja Morada, Matías Rivera.

Sin embargo, tanto Franja Morada como agrupaciones opositoras, como Pan y Rosas, Cepa, Conexión Universitaria, Diversidad, Inclusión y Unión Estudiantil, decidieron continuar con el encuentro, en el cual definieron que las elecciones se realicen el miércoles y jueves de la próxima semana.

Matías Rivera sostuvo que fueron las mismas agrupaciones que responden al rector las que suspendieron el cónclave, y denunció que sus miembros reciben financiamiento directo del Rectorado para defender sus políticas y que incluso, ingresan personas para votar en las asambleas que no son estudiantes de la universidad.

"Este año fue la primera vez que pierden en una asamblea, porque el balance fue desaprobado porque no nos dicen cuáles fueron los ingresos y egresos del centro de estudiantes, cuando saben que el presidente mantiene la concesión del bufet", indicó Rivera.

Elecciones transparentes

En este marco, los estudiantes solicitaron al rector y al decano de la Facultad de Humanidades garantizar que las elecciones sean democráticas y transparentes.

"Nos tienen que formular y entregarnos los padrones de los estudiantes y respetar el cronograma electoral fijado por asamblea, con fecha de presentación de listas el viernes 17, y fecha de elecciones 22 y 23 de noviembre", indicó Rivera.

Por su parte otros estudiantes denunciaron el uso de fondos públicos para rentar militancia, como becas y cargos, sin rendición de cuentas de numerosos gastos, e incluso indicaron que hubo falsificación de libretas universitarias para votar a favor de la agrupación que respondería al rector.

"Vi en primera persona cómo se reparten la beca estímulo entre los estudiantes de la agrupación "Juntos', y cómo se las dividen en tres. Se vienen beneficiando hace más de una década a costa de los estudiantes y ni siquiera son estudiantes, son crónicos", sostuvo el alumno Alejandro Barbosa.

Los estudiantes indicaron que las denuncias serán realizadas a través de los medios de comunicación y también concurrirán a la Justicia si no se garantiza la transparencia.