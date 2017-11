Un encuentro sellado por la diversidad artística

Con una intensa jornada colmada de electrizantes instancias finalizó el domingo el Personal Fest 2017 en el club de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en el porteño barrio de Nuñez. Un último día que tuvo como puntos descollantes, vigorosas presentaciones a cargo de la británica PJ Harvey, Los Fabulosos Cadillacs , la banda francesa Phoenix y del DJ Fatboy Slim que completó una grilla eclÚctica con propuestas para absolutamente todos los gustos y que convocó a lo largo de dos días a más de 50 mil almas que disfrutaron con medio centenar de bandas en lo cuatro escenarios distribuidos en el enorme predio elegido este año para el encuentro.

Hipnótica y fascinante, fue la presentación de PJ Harvey quien ingresó a escena acompañada por una tropa de nueve músicos que entraron con arrogante marcialidad para interpretar "Chain of keys", tema que dio lugar a una seguidilla de 16 canciones abordadas con calidad musical e interpretativa por la británica que apenas se movía delante del micrófono pero que sin embargo ponía la piel de gallina con su performance sobrecogedora. Así la enigmática artista, combinado su peculiar voz y ejecuciones de saxo, entre otros temas desglosó "The ministry of defence", "The community of hope", "The wheel", "The ministry of social affairs", para culminar más clásica y rokera con un terceto integrado por "50ft Queenie", "Down by the water" y "To bring you my love". El memorable final fue con "River anacostia" que arrancó un ovación de los privilegiados presentes en la oportunidad.

PJ HARVEY/ LA ARTISTA BRITÁNICA OFRECIÓ UNA PRESENTACIÓN IMPECABLE

En total contraste y una vez concluido el show de PJ Harvey, se apoderó del predio la potencia de la histórica banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, que recorrió todas sus etapas, con un agitado set de temas, generoso en mimos musicales para el público. Así a lo largo de más de una hora y media y con Vicentico a la cabeza, descargaron una serie demoledora de clásicos que incluyó "Mi novia se cayó en un pozo ciego", "El genio del dub", "El fantasma", "Vasos vacíos", "Demasiada presión", "Manuel Santillán", "Matador", "Mal bicho" y "El satánico Dr. Cadillac", entre otros y cuando la banda emprendía la retirada el Sr. Flavio tomo su bajo y tocó la introducción del Himno Nacional que fue coreado por la concurrencia para culminar un show que sin duda fue muy efectivo y preciso.

Luego los franceses de Phoenix entregaron una muy buena propuesta de pop indie, de sonido refrescante, alegre y transparente que sumergió al público en una fiesta adrenalínica de saltos y brazos en alto desplegando temas como "Lasso", "Entertainment", "Lisztomania", "Trying to be cool!", "Tuttifrutti", "Girlfriend", "Ti amo", "If I ever feel better", "Rome", "Telefono" o "Fior di latte". Inclusive Thomas Mars, el líder del cuarteto oriundo de Versalles, sorprendió pasando sobre la marea humana que presenciaba el show y adentrándose más de diez metros hacia la multitud.

Con la presentación del DJ británico Fatboy Slim culminó el Personal Fest 2017 y verlo en acción con su propuesta de música electrónica fue todo un deleite. La fiesta se armó inmediatamente con algunos de sus himnos free style donde repasó sus hits y remixó bases en vivo de White Stipes, Bruno Mars, Gorillaz, Santana, James Brown, entre otros, desatando la euforia de los presentes que agotaron bailando sus últimos restos de energía tras la implacable jornada.

La segunda jornada incluyó también excelentes shows a cargo de Centavrvs, Neon Indian, Daughter, Banda de Turistas, Whitney, The Black Angels y el brasileño Seu Jorge.